台灣櫻花推動「數位經營」 通路據點正式導入多元行動支付

面對疫後消費者行為的快速轉變，台灣櫻花公司（9911）除專案響應政府推動數位創新轉型計畫外，現在更導入台灣Pay的整合多元支付方案，以提升客戶體驗。

櫻花品牌每年接觸超過千萬的消費者且擁有超過3500個通路據點，此次透過數位平台及技術整合，解決了消費者和通路商的痛點，讓消費者可以在購買前找到符合需求的產品，並透過櫻花公司轉介至最佳的經銷商以進行線下體驗，同時，服務人員可提前預測維修項目，提升顧客滿意度，並在消費者報修及報名安檢時做好相應準備。另外，為了更確實有效的處理淨水器產品購買過程中常見問題，櫻花率先導入了先進的淨水管家系統，該系統能預測濾心更換時間並提醒消費者進行更換，確保淨水器的運作效能和使用體驗。

台灣櫻花為進一步提升顧客的服務滿意度，正式引進多元支付做為最後一哩路的付款方式，不僅可提供消費者更便捷的付款方式，更有助於鞏固台灣櫻花公司在廚衛市場的領導地位。

近期有購買櫻花熱水器及廚房三機或廚具需求的消費者，可以到全台受理「台灣Pay」交易的指定門市、經銷店家參加「櫻花Pay你打造美好居家生活．台灣Pay享20％回饋」活動享受消費回饋，活動期間至12月31日止。

活動門市及活動內容可上網查詢：https://www.bot.com.tw/Images//File/GetFileId/0c65942e-76d2-48f2-9409-ff25da004025。