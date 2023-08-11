翻轉傳產 設計教父陳俊良談品牌時尚化

台中市建築經營協會 大師講座

台中市建築經營協會8月10日於林皇宮花園飯店舉辦大師講座暨例會，邀請設計圈教父陳俊良擔任講師，以明星咖啡廳、風光Ai窗等成功案例，分享傳統產業轉型、品牌時尚化內容。

傳統產業在台灣經濟起飛時期，扮演重要的角色，隨著科技日新月異、網路社群蓬勃發展，產業轉型及品牌經營已成為現代商業顯學。由台中建經會主辦的大師講座，此次邀請自由落體設計公司、東裝時代創辦人陳俊良，以品牌時尚化為主軸，分享企業轉型、更符合現代潮流的品牌經營規劃。

在設計圈極富盛名的陳俊良，包含天下雜誌四十週年、慈濟五十週年、百年老字號「明星咖啡廳」的品牌規劃，以及從鋁業傳產搖身變成最精品、時尚的「風光Ai窗」，都是經陳俊良之手的經典案例。

陳俊良表示，台灣其實有許多傳產品牌，在做品牌翻轉時戒慎恐懼，轉變對於傳統產業來說是一大挑戰，但只要有勇氣跨過這座橋，將會創造出時尚、充滿價值的品牌。

從平面設計跨足立體創作、城市美學再造，甚至時裝秀，陳俊良每一次的跨界創作都讓人讚嘆不已，他提到，設計的重點在於作品的氣度與理念，傳統產業在品牌重塑的過程中，經歷過企業識別設計、改名字、創作制服及周邊紀念品等，往往都能帶領企業繼續走向更遠的路。