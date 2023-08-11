「松丹達麗」擁藝級地段、建設加持 未來發展可期

放眼北、中、南地區，各縣市具代表性的大型藝文展演場館皆座落市中心精華地段，週邊建案中古屋交易量及房價變化，年年交易量、價均上揚，顯示出居住在藝文場館旁，無論居住品質或房價都具有競爭力，若加上綠意與大型建設加持，房價更具增值潛力。

藝文特區優美的生活氛圍，也成為許多名流與家長爭相入主的區域，因此帶動價格年年穩定上漲。以台北為例「國家兩廳院」擁中正區燙金門牌，不僅位在北市精華區、擁高品質生活機能，依據房屋交易平台統計，2022年「國家兩廳院」所在區域平均單價約130萬元，是全台最高貴的藝文休閒住宅區；中台灣則以「台中歌劇院」周邊住宅交易最為熱絡，平均單價約在53萬，知名的「國家美術館」成交均價也落在約52萬，開價也不斷創新高。藝文特區通常伴隨著廣闊的綠地以及明星學區，例如有藝文都市之稱的台南，其文化中心所在的東區，擁有南台灣知名的明星學府成功大學，以及近10公頃的巴克禮森林公園，成為台南在地最具指標的藝文特區，也是政商名流首選入區域。

「東區副都心」計畫，未來南臺南車站與捷運將串連全市運輸核心。圖/業者提供

而台南市東區因地處市中心開發近飽和，南市府也積極推動市地重劃，最受市場關注的即為「東區副都心」計畫，匯聚交通、明星學區、台南文化中心、巴克禮森林公園等，地段相當精華。除此之外台南鐵路地下化新設站「南臺南車站」將串連興建中的台南捷運綠線，未來將成為交通轉運站。

看好區域的發展，上市建商達麗建設精準選地台南東區藝文特區「東區副都心」精華地段，推出旗艦新案「松丹達麗」，基地座落崇賢二路、崇賢三路口，距離「南臺南車站」僅250公尺，綠園道第一排，主打日系極致建築，跨國聯手國際建築設計名家丹下憲孝，為台南市中心打造一座純正日系血統住宅。「松丹達麗」規劃21-36坪、2~3房格局，近3,000坪基地建蔽率僅31%，逾2,000坪規劃中庭及開放空間，等18項全齡公設，提供住戶最舒適空間與開闊視野棟距。

上市建商達麗建設以全台與國際開發眼光，重劃區、副都心領頭羊的，精準選地創下無數成功經驗，這一次將國際帶進台南市東區副都心，「松丹達麗」地段精華，兼具自住與置產價值，將是入住東區黃金門牌的絕佳機會。