保值地段吸睛 頂級豪宅客更重生活感

數據顯示，今年上半年台中市總價超過4,000萬以上的高價宅交易突破百筆，有8成落在西屯區，其中又有逾半交易量在七期，不論景氣、市場氛圍變化，七期就是高資產客群首選，毋庸置疑。總價4,000萬元以上房產雖然受到豪宅貸款成數限制，然而因高總價產品向來少有投資客，本就是剛性自住需求，這群豪宅客看中的不單只是區域，更重要的還有「路段」，以七期重劃區為例，又以「惠中路」門牌價值最受重視生活感的豪宅客群推崇。

惠中路是貫穿七期重劃區的重要標的，從政經中心、百貨商圈、公園綠地、醫院、明星學區等應有盡有，聚集在惠中路上蓬勃發展，此外，惠中路縱向連接台灣大道、市政路、文心路等重要聯外幹道，交通路網四通八達，絕對是七期重劃區內最重要的路段。貫串北七期、南七期的惠中路，也見證了區域的發展，北七期以商辦、高樓大廈為發展中心，而南七期卻滿佈著公園、學區，人文風氣、綠意繁盛，更推升南七期的土地價值，也因擁有著超優明星學區與公園綠地，加上緊鄰五期、八期商圈，生活便利性遠優於北七期，讓重視生活感的豪宅客遷居南七期，然而近幾年因開發飽和、土地稀缺，要想在南七期找到質感豪宅大樓難度增加不少。

特色型「擁綠」豪宅有絕佳視野，成為豪宅市場注目指標。圖/業者提供

市場分析，放眼全台中城市發展，南七期都是極其特別的存在，擁有萬坪文心森林公園綠地、大墩國中小、惠文中學等明星學區、IKEA大型品牌商場，不只生活場域應有盡有，交通動線也十分暢旺，再加上整體區域以高檔別墅為主、特色豪宅大樓建築為輔，勾勒出整體區域絕佳環境與街廓質感，特色樣貌、絕佳「生活感」，讓頂級豪宅客置產、自住，始終不離南七期。

中台灣品牌建商慶仁建設，選址七期南側、惠中路及大墩七街口角地，打造豪宅產品「慶仁林境」，獨特360度無稜角概念建築外觀立足惠中路上，一登場就是亮眼、極具質感的城市地標，緊鄰「大墩國中小」明星校區、南屯公園、兒童公園三面環抱，住家通風採光明亮，且大面開窗，能恣意往外探索城市風景，再加上層層覆綠、戶戶獨享的景觀陽台，全面擁抱綠意的住家環境，社區總戶數僅28戶，文教氣息與優越綠意層層疊加，居住環境格外舒心。

「慶仁林境」地段佳，坐擁明星學區，堪稱是位於市中心C位的學區宅。圖/業者提供

市場分析，台中市近年來新興重劃區房價動輒6字頭、7字頭相比，「慶仁林境」堪稱是位於市中心C位的學區宅，又在台中最保值、最好住的七期南側，窗外綠景、視野無價，緊鄰明星學區都是其無可取代的優勢，而北七期豪宅受限開發飽和，窗外看出去難有大面積綠景，與鄰居的距離也無法拉大，「慶仁林境」從地段、環境、規劃、建材等都屬嚴選，又是可現買現住的成屋產品，性價比相當高。新世代住宅趨勢已然改變，重視自然綠化、精緻設計的「擁綠」豪宅，更受年輕企業主、科技新貴的喜好，產品特殊性反映在價值上，更顯保值抗跌，相較一般傳統豪宅，「慶仁林境」是最佳選擇。