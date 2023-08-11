富邦建設首座公辦都更鉅作 隆重啟動

台北市政府與富邦建設攜手合作下，日前在富邦藝庭基地隆重舉行開工動土典禮，將為台北市帶來一座難得的鑽石級綠建築，成為城市發展的新典範。「富邦藝庭」位於忠孝東路復興南路口緊鄰SOGO復興館的精華地點，不僅是「台北市住都中心」推出的重點都更案，同時也是富邦建設首次參與公辦都更案的重要里程碑。

左至右：富邦建設董事長宋良政、台北市長蔣萬安、富邦建設副總蔡承媛出席忠孝懷生公辦都更案動土典禮。圖／富邦建設提供

「富邦藝庭」實踐Transit Oriented Development的理念，塑造Urban Lifestyle全新國際標準的都會生活風尚，呈現出富邦建設對城市未來的創新展望，首層規劃商業店面與星光水廣場，打造一片開放的城市綠洲；而位於二樓的捷運連通道公益設施，更展現富邦的社會責任，三至十五樓的立面垂直綠化，以生態自然的風格將玻璃帷幕與綠色皮層融合，營造兼顧節能與視野的宜居環境。十六至二十六樓則是特別為國際人士量身規劃，呈現獨具風采的25、35、42坪高層景觀精品住宅，將以其獨特的藝術氛圍，為城市生活注入別開生面的精彩體驗。

台灣綠建築總件數超過1萬多件，僅有4%的建築達到嚴苛的鑽石級標準，再次凸顯富邦建設在綠色建築領域的領先地位，智慧建築候選證書與鋼骨建築的耐震設計更進一步強化該建築的品質和安全性，”Run For Green奔向綠色”計畫是富邦建設對環境永續的堅定承諾，並以超過99.65%的轉化率，成為全球第一個獲得UL2799鉑金級認證的舊建築拆除廢棄物工程，「富邦藝庭」這座集藝術、自然、建築於一體的世界級地標，將不僅重新塑造台北的城市輪廓，更將成為居住、工作、休閒的絕佳場所，為台北市民帶來卓越的生活品質。富邦建設將秉持卓越品質與永續發展的使命，成為台灣城市發展的光輝典範，同時也將成為TOD+PPP公私合作的成功典範，引領未來城市的蓬勃發展。