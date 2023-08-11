北士科成房市焦點 正北士科最具置產價值

頂著台北科技走廊最後一塊拼圖的光環，北士科無疑是近年來最受矚目的重劃區和置產焦點，引發鄰近區域房屋市場跟著水漲船高，「鄰近北士科」、「北士科生活圈」、「正臨北士科」紛紛成為個案賣點，此時購屋究竟是選擇沾北士科的光、還是買正北士科呢？專家建議從過去的歷史找答案。內湖科學園區、南港軟體園區、大直重劃區這些隨著時間都在與鄰近區域拉開房價差距，信義計劃區和信義區的房價價差更是以倍計，因此選擇「正北士科」還是鄰近北士科答案已經非常清楚。

北士科被各界看好未來發展潛力，金仁寶集團55層全球總部，新光集團摩天雙塔，台灣工程龍頭-中鼎集團企業總部，友華生技集團、叡揚資訊、正大集團、味丹集團、士林電機等，數十家上市櫃企業佈局逐鹿，各大集團布局北士科，企業總部、智慧辦公大樓群聚，預計將創造10兆產值。產業先行引發未來居住需求，吸引包括國泰、華固、潤泰、達麗、宏普等重量級建商紛紛在此插旗，而掌握過台北市幾波重劃區增值效益的置產行家更是準北士科，早已悄悄進場，以北市科為標的挹注超過千億資金。

北士科住宅面積約13.02公頃，住宅用地僅占全區總面積約14%，其中文林北路首排住宅僅約4.66公頃，在全區佔比中更是只有4.9%，稀有性不只吸引慧眼獨具的指標建商獵地插旗，對於購屋人來說，只要口袋深度夠、文林北路絕對是第一首選。據了解，目前文林北路第一排住宅個案已經釋出超過6成，稀有性與時俱增，出現建商惜售、自住與置產客鎖定文林北路的狀況。尤其文林北路第一排棟距達50米，前臨樹海更具有名宅大道資質，達麗、國泰、潤泰、華固一級上市品牌建商紛紛在此推出代表作。

文林北路綠樹園道第一排，達麗建設「達麗天蒔」，正面退縮棟距達50米，立地條件優越。圖/業者提供

股票上市公司達麗建設(6177)是國內少數跨國界跨領域的地產開發商，集團產業從台灣到美國西雅圖，繼士林「陽明大苑」大受好評，2023年在北士科全新推出「達麗天蒔」個案吸引業界及購屋人關注，位於文林北路綠樹園道第一排，雙面臨路黃金角地，立地條件在北士科本已極度稀有的住宅區中更是可貴，距離美國學校、日僑學校、歐洲學校三座國際學府，奎山中學、薇閣中學優質名校車程距離都不遠，教育資源優渥，附近更有榮總、振興、陽明、和信、新光多家醫院，醫療資源充沛，距離捷運明德站僅600米，規劃25坪2房、34、39、41坪3房 、 43坪4房。