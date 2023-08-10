巧寓舍計 勇奪芬蘭Arch設計大獎金獎

芬蘭Arch設計大獎(Arch Design Award，簡稱ADA），以精選出建築和室內設計中最饒富趣味、設計精湛及具創新解決方案的作品為使命，以表彰才華洋溢的設計師，是享譽國際的重要獎項。巧寓舍計楊育樺總監首次參賽，即以「The Moment Of Tranquility-靜語時光」，從眾多參賽作品中脫穎而出，獲得「室內設計空間類－金獎」肯定。

巧寓室內設計楊育樺總監為喜愛日式風格的業主，築構出美觀與實用兼具的機能美宅。圖／業者提供

客廳空間以木質為主軸，結合地台、拉門設計，多用途的複合式空間，充滿濃厚日式氛圍(巧寓舍計)。圖／業者提供

獲獎的楊育樺設計總監擅長以純粹沉穩的設計，與不同材質的揉合，為屋主構築出實用與設計兼具的理想居家。得獎作品「將設計導入空間，讓自然融於生活」的理念，以木質材料作為空間主軸，採局部的地台設計結合全開式拉門，創造開闊敞朗的視覺感受，並將空間巧妙串連，提供居者多重的場域用途。而獨享的大面積前庭，設計師則將寧靜、質樸的日式情調，延伸至戶外，打造成正統日式庭園造景，並以唐竹及桂花樹等可防突風的植栽作為屏蔽，形塑出濃厚的日式氛圍，讓即使位處於高樓層的住宅也能擁抱綠意，令居者從容享受日常時光。

流線型的長廊設計助於視野延展，善用側邊一隅規劃書桌，提高空間使用性。圖／業者提供

室外的日式庭園造景，讓即使位於高樓層的住宅也能擁抱綠意。圖／業者提供

楊總監得知獲獎後開心表示：「為居者打造美好安心的住所是我的使命。看到屋主一家人滿意的笑容與真心的感謝，是我在設計領域中最大的成就」因為屋主對於健康、生活品質有極高的要求，因此楊總監特地選用日本進口零甲醛接著劑，以及通過綠建材認證的木作角料、系統櫃板材與油漆等建材，落實『人居健康』、『生態健康』、『人本健康』、『地球永續』的四大環保精神，讓居者住得健康又安心。

巧寓舍計得獎設計師-楊育樺總監。圖／業者提供

巧寓舍計別於一般業界，首創【五成尾款、驗收再付】服務，以維護客戶權益，有效杜絕裝潢糾紛，實踐讓消費者「安心」、「放心」、「有保障」的室內設計裝修。得獎作品欣賞：https://ciaocasa.com.tw/projects/linkkjrta6ox