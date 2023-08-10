宏盛建設再推極致好宅 宏盛淬白奢白寓所建築地標

台北市蛋黃區房價只漲不跌，因其市中心的交通機能完善，捷運四通八達的網絡，相對縮短通勤時間，加上土地取得較困難也相對珍稀，想住進台北市精華地段顯得有點難度，豪宅推手建商宏盛建設因考慮人口購屋預算考量，及社會型態的變遷少子化現象、家庭成員的結構改變，也首度跨足精品小宅市場，讓更多人能在市中心落腳，購得好宅。

宏盛建設一直引領未來居所風潮，是掀起台灣豪宅風潮的領航者，從帝寶到現在化身為好生活的提案者，從環境根本思考，視ESG為企業責任、在為客戶建造美好幸福家園同時，也以呵護地球回饋社區，繼續引領下一世代的潮流。此次，即將推出的「宏盛淬白」位於榮星花園週邊，以捷運中山國中站為核心，兩站到忠孝復興SOGO連結繁華的東區，如同台北的第五大道，和國際時尚零時差；朝另一個方向前進則是一站進松山機場，可直飛直飛亞洲各大城市，和世界接軌掌控分秒跨國界，台北菁英都選擇在此落籍；若想來點繁華生活不同的另一面，可到大直美麗華河岸散步野遊。

在台北首都能夠兼具事業版圖，兼具生活質感的生活實屬不易，況且還有生態資源豐富的榮星公園，都是你家的後花園，中山區的生活機能完善與捷運加持，地理位置相對優勢。「宏盛淬白」所在地的學區為五常國小與五常國中，五常國小是中山區明星學區與特色教育，近年致力將社區資源、文化特色融入學校課程中，進行跨領域及學術科主題統整教學，培養學生具備「創新與學習」能力，成廯許多家長指名的名校，因此不受少子化影響是難得的招生滿額名校，附近龍江路、錦州街許多商家林立，都是饕客最愛，鄰近的超市、市場眾多，可提供日常餐飲與滿足生活上的所有採買。

榮星花園的綠覆綠，為城市居住增添綠意與休憩的地方。圖/業者提供

宏盛建設在市場上的品質一直有口皆碑，此次跨足精品小宅市場，以豪宅推手的品牌建商之姿，瞄準首購或首換客層需求符合時勢所趨，也為自用剛性需求的購屋者提供另一種選擇，在精華地段上提供，以人為本結合科技創新，多重口碑見證了他的品牌價值。宏盛建設引領未來居所思潮，為台北人精研最完美的奢白寓所。此次，「宏盛淬白」嚴選榮星花園靜巷美地，攜手名宅建築團隊三門聯合建築師事務所，規劃16戶住宅，皆為16～31坪小單位產品，外觀設計以極致奢白為主要概念，從視覺上的寧靜，到感知上的純粹打造好宅新物種。

三門聯合建築師事務所是國內第一所聯合建築師事務所，以「忠於建築」兼顧時代背景和地域條件、環保理念等概念，創造時代性之建築規劃設計作品，累積數十年的工程經驗，作品包括從知名豪宅元大一品苑、寶徠花園廣場，及各大精品商場如：微風廣場、新光百貨、三井購物中心、SOGO百貨等；到頂級觀光飯店如：台北萬豪大酒店、美福大飯店等；而綜合性建築如東森全球營運總部、南港展覽館、全球人壽幸福廣場、國立科學工藝博物館等及住宅建築，並屢屢為各縣市地方創造地標級建築。建築的規劃設計一直是三門聯合建築師的重要項目，品牌、數量、專業居全台之冠，「宏盛淬白」以純白外觀設計與榮星花園綠意中更相呼應，白不只是顏色，而更可以讓知覺回到本然，為空間留下餘白，讓生活簡單中顯得不簡單，「宏盛淬白」也是宏盛建設的心生活提案，從Luxury House到Good House轉為Better Life ，讓建築不只是視覺，更突顯知覺的本質，回到白淨的純粹，想會必為市場帶來新的活水與熱度，再次創造時代好宅。