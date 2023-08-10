台灣碳交易時代來臨 京華廣場ESG頂辦一勞永逸

「台灣碳權交易所」已於本周正式運作，宣告台灣加入全球碳交易市場，面對2024年即將開徵的碳費，目前強銷中的京華廣場頂級商辦園區，因擁有ESG各方指標，不僅實踐綠化節能，同時規劃採購綠電與憑證服務，協助企業符合國際減碳規範。鼎越開發執行副總張嘉文表示，與其未來砸錢買碳權，不如直接進駐符合ESG指標的京華廣場未來化頂級商辦，才是一勞永逸的解決之道。

台灣碳權交易所從初期提供碳諮詢，到未來的碳權交易買賣等，其後也將推動「自願減量交易制度」，企業透過環保署認可的自願減量方案，減排的碳量即可到碳權交易所中出售並獲得利潤，而碳排超過核配額度的企業，可購買碳權以達碳中和。值得注意的是，碳排越多的企業成本增加也越多，而進駐ESG大樓對企業主而言，可落實減碳降低營運成本，取得LEED認證，雖建築成本增加，但導入後節能成效在未來碳費上路、碳權交易常態化、碳就是錢的基礎下，成本回收將會加速，達成日後減少企業碳權相關成本的需求。

此外，作為綠建築指標認證的GRESB（全球房地產永續指標）除了在建築減碳上著手外，也從企業管理到環境管理等全方位評鑑，目前有超過120家投資機構，使用其數據來監控投資績效和作為決策依據，包括摩根士丹利、摩根大通，以及瑞士信貸等皆是其成員。對於被投資方來說，一旦加入GRESB，並獲得相對良好的評分，除了可吸引全球一線的投資機構外，更有助於企業取得綠色貸款享綠色金融低利高額貸款，不論是從碳權或是貸款可以全方位的降低企業成本。

京華廣場為北市中心罕見的ESG頂級商辦，未來將串聯產業聚落，讓進駐企業實踐永續發展責任。圖/業者提供

全台2022唯一取得GRESB五星評級的京華廣場，致力於實踐環境、社會和公司治理（ESG）。威京國際行銷專案經理陳大中提到，京華廣場導入多項創新措施，如BIM建築資訊管理系統，並建立建築履歷，不僅有助於提高生產效率、縮短工期，更重要的是大幅減少施工期的排碳量，除了在興建過程達到減碳目標之外，在能源使用方面，該園區除太陽能發電，還有超過法規2倍的超量雨水回收系統，預計每年可回收26,000噸水資源，並採用智能澆灌，月省水量高達2,000噸，導入科技物業智能化管理，協助進駐企業進行碳中和、碳盤查等服務，這些規劃及服務不僅能幫助企業節省營運成本，還能滿足綠色供應鏈的需求，直接進駐ESG未來化商辦園區，儼然成為企業首選方案。