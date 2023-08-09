安易居次世代ONES美耐板 引領建材智慧科技無限可能

美耐板是一種常見的裝飾性建材，其樣式多元、價格實惠且耐用的特點，深受大眾喜愛，是設計師常用的裝潢材料之一。台灣全新建材品牌安易居，沒有百年歷史，卻以智慧科技革新建材、獨步圈內的技術、和一條龍的整合資源，帶著次世代ONES美耐板，在建材業界投下一枚震撼彈。

安易居的創辦人、室內設計工程出身的王子望Lon，接觸產業至今已30多年，「三十年磨一劍」將ONES創藝板帶到大眾面前。他表示自己一直很喜歡、也幾乎每年都在嘗試新建材；ONES創藝板最大特點，除了常見的抗汙、抗菌、耐磨耐刮等技術，更與德國、西班牙、義大利等國家合作，取得超大圖像尺寸檔案取樣及製作，並使用高解析數位微噴技術，能做到擬真度達99.9%的高精準色彩校正還原。

安易居的產品ONES創藝板，能做到擬真度達99.9_的高精準色彩校正還原。圖／業者提供

正因如此，安易居的客戶，無論是住宅、辦公室、商業或公共場域，都能夠根據顏色、氛圍與風格等，彈性而靈活地客製應用，實現空間設計的無限可能。生產製作ONES創藝板、加伊創意的共同創辦人與王子望熟識多年，雙方早已培養出深厚的信賴感與合作默契，談及旗下產品時，ONES執行長Chris自信表示，「團隊將藝術微噴的技術轉移到建材上，噴頭的細緻度、成品呈現都可說是複製畫等級。」

Chris進一步說明，高解析數位微噴的厲害之處，正如品牌官網所形容的「所見即所得」，透過專利認證的色彩校正系統流程，圖像輸出就可以不受色差限制，精準還原業主與設計師的需求。

透過強強聯手，安易居整合業界技術資源，將智慧科技建材運用在空間設計上；結合美學工藝，予飾材多種樣貌，帶來符合裝修趨勢、能融入各種空間情境的一條龍服務，這在過去的台灣是難以想像的。也成功開闢出一條嶄新道路，在市場上殺出亮眼成績。

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