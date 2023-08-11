竹苗科技護國軸線串連 「惠宇新境」竹南科首發

未來已進入AI人工智慧黃金十年！科技產業剛需席捲全球，帶動台灣由北到南六大科學園區建設，加速人口遷入，拉抬週邊房市。以竹科新竹園區為例，撐起過往四十年輝煌經濟奇蹟，帶動鄰近新竹東區關埔重劃區與竹北高鐵特區漲幅新高，而今，「竹科下一站」外溢效應已在苗栗竹南園區發酵，竹苗共創「科技護國軸線」，六都以外人口正成長的縣市包含新竹縣市、苗栗縣，竹苗一體蓄勢待發，複製關埔榮景指日可待。

竹苗共創「科技護國軸線」。圖／業者提供

創新特區「竹科竹南園區」鄰近竹科，享有國道一號及國道三號、五楊高架道路延伸至頭份、台61西濱快速道路等聯外交通優勢，科東二路預計新增頭份第二交流道直達竹南科，目前約有60家科技大廠進駐打造新矽谷，包含：台積電、群聯電子、群創光電、中強光電、嬌聯等，中下游產業鏈進駐，就業總人口已突破萬人，產值近600億元，新增逾2000個就業機會，突顯科技菁英居住需求。

科技大廠進駐竹南科。圖／業者提供

特區內值得關注的焦點是：國家衛生研究院（國衛院）為發展醫藥科技，培育醫學人才，將永久院址遷至竹南，並與中國醫藥大學及苗栗為恭醫院形成策略聯盟，呼應苗栗縣府推動智慧醫療一站式服務，未來特區內將有充裕的診療、給藥與照護整合服務，此發展規劃讓中央與民間資源集中挹注，促使新設戶籍的意願提高。

尚順商圈匯聚精彩生活。圖／業者提供

綜觀科技軸線與房市發展脈絡，建築應為城市服務，滿足全民生活。深耕台中新竹的品牌建商-惠宇營建機構，看好「竹科竹南園區」未來價值，具備智慧科技、醫療系統、休閒綠地、豐沛就業機會，預見科技新移民趨勢，於40米科學路、科專一路開闊角地推出首發新案「惠宇新境」，地上14層，住家128戶，2-3房，規劃植樹謙退街廓、休閒大廳、靜謐茶屋、多功能交誼廳、閱覽室、健身房、景觀庭園等實用公設，訴求「家愈近、心愈定」買房就近公司，走路上下班，節省通勤時間。住進「惠宇新境」適居好宅盡情生活，讓時間更有價值，親子互動有多元的安排，透過認同惠宇、質感相近的鄰居住戶創造家族歸屬感，事業一起成長，幸福一起經營，推廣「惠宇有好伴」的安定心境。科技源自於人性，當世界加速運轉，選擇一個靜謐新境界，讓心安棲，是惠宇營建機構永恆共好的初衷。惠宇新境：https://reurl.cc/gDAq9Q