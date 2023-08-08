香尼歐洪敬富新書發表會 引起設計師熱烈回響

《除了設計其他都不會那怎行！設計人上場前的實務應用》 提供一套專屬設計師的管理經營學

香尼歐整合行銷已深耕室內設計產業逾10年，由於長期協助解決設計師在經營管理上的難題，受到設計圈的愛戴。執行長洪敬富暌違8年新書《除了設計其他都不會那怎行！設計人上場前的實務應用》，由風和文創出版社協助出版，並於4日假台北誠品信義店舉辦新書發表會。整理近年與室內設計公司合作經驗，提供一套專屬設計師的管理經營學。自7月中旬出版以來，已於台南、台中與台北舉辦多場新書分享會，每場皆高朋滿座且引起熱烈回響。

洪敬富表示，新書中透過案例分析與教戰秘訣，不管是老練設計師想永續經營，還是新手設計師剛起步想突圍，甚或二代接班、周邊產業轉型升級，皆能從中獲得養分與指引。扎實內容獲得產學先進的肯定且大力推薦，聯合報系文化基金會營運長邱文通，台灣奧美共同創辦人莊淑芬，逢甲大學建築專業學院助理教授陳文亮，以及H＆D東稻家具、歐必斯國際家居創辦人張修元皆聯名或寫序，希望能將本書的精髓介紹給業界。。

香尼歐整合行銷指出，該場新書活動除作者外也邀請慶霖智權科技總經理袁耀慶，以及與談人采金房設計總監林良穗，出席分享專業知識與執業心得。逾30位書友，包含許多知名室內設計師前往聆聽且收穫滿滿。

林良穗與洪敬富暢談30年經營心得，針對業主常遇到的問題提出解方。林良穗指出，業主最關心的工程品質，照圖施工的同時也須監工拍照留存，配合詳盡的驗收表格，將瑕疵減少到最低，且也要在驗收單註明各工種保固範圍，並且釐清售後服務的時間起迄點。

香尼歐整合行銷執行長洪敬富（左）邀請與談人采金房設計總監林良穗（右）暢談30年經營心得。圖／香尼歐整合行銷提供

洪敬富補充說道，除了完工驗收外，各項工程驗收是許多設計師會忽略之處，而中間過程的更改與增減，常常只有口頭協議而無業主簽名，導致驗收時發生糾紛。另外，資淺設計師有時無法要求工班師傅配合售後服務，因此建議雙方需要簽訂一份簡易合作說明書，明訂保固期間的維修次數。 另外，袁耀慶還分享有關商標登記的專業知識，提醒室內設計師除了要公司登記外，也要藉由登記商標獲得更完整保障，提升在市場中競爭力與品牌價值。