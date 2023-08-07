千坪商場招商進駐 「清景麟嘉科」坐擁縣治特區滿分機能

嘉義縣近幾年來積極推動產業轉型，縣政府與中央共同投入大量資源，將地方產業進一步升級，促進嘉義縣的整體發展，嘉義科學園區也已動土興建，未來將與亞洲無人機AI創新應用研發中心既有的產業園區基礎，串連建構大嘉義科技生活圈。

以竹科、南科園區為例，園區往往將發展成為優質住宅區域，鄰近嘉義縣治特區及高鐵站的嘉義科學園區，周邊已有諸多重大建設及民間開發案進行，同時擁有故宮南院、長庚醫院等，已發展成良好生活機能，建案也不斷推出，象徵區域自住住宅的需求。未來嘉科廠商陸續進駐，預計可為區域內帶來5,700個工作機會，不僅利於就業與招商，高薪資職缺也能帶動周邊食衣育樂的消費水準，配合嘉科發展，也同步規劃雙語學校、海水淡化廠以及五分車站等公共配套建設，為區域生活機能再添利多。

以嘉義縣政府為核心發展的縣治特區，周邊結合長庚醫院發展而成的生活圈，目前已有星巴克、全聯等品牌連鎖進駐，據了解統上開發位在嘉義縣治特區內高達千坪的優質生活館複合商場近期已開工動土，圍籬也掛上招商布條，令周邊居民相當期待。除了民間企業積極參與外，交通部鐵道局也擴大高鐵站周邊地上權土地招商引資，先後釋出萬坪產業用地，廣大腹地向來都是大型品牌商場進駐的指標，未來可望引進為大型零售商業設施、百貨、旅館及會展中心使用。

交通部鐵道局擴大招商，先後釋出高鐵嘉義站周邊萬坪地上權產業用地，可望引進大型賣場。 圖/交通部鐵道局

隨著產業與生活機能已發展陸續到位，看好嘉義高鐵站區與縣治特區房市前景，清景麟建築團隊陸續在高鐵站、縣治特區一帶推出高質感輕豪宅大樓案，新案「清景麟嘉科」座落縣立棒球場旁，擁有縣政府、學區、長庚醫院、星巴克、全聯等，滿足日常食衣育樂需求，成為周圍園區員工、縣府公職行政人員與長庚醫護購屋首選。