新青安優貸助減壓 市中心精品宅需求增

政府推出「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，優貸加碼利率補貼，利率地板價下殺1.775%，不僅貸款額度從800萬元拉高到1,000萬元，最長貸款年限也預計從30年拉長到40年；寬限期亦從3年延長到5年，消息一出立即掀起一波首購賞屋潮。

政府釋出購屋大利多，降低首購族的自備款與每月還款壓力，精打細算後可發現，貸款前期月付款等同甚至低於車貸，更有網友點出「買車落地會折舊，買房反而保值抗通膨」，大幅提升觀望中的首購買家進場意願，買車改買房。主計處公布房租指數不斷創高，都會區租金持續上漲，讓許多租屋族不想再幫房東繳房貸，加上新青安優貸上路，激出首購族「租轉買」買氣，以台南北區實價登錄超過200戶的「藏美表參道」而言，新青安優貸寬限期僅需月付1.35萬起，即可買鄭子寮富人區2房，讓首購族租得起就買得起的。

平均地權條例通過讓投資客退散，如今新青安優貸上路，整體房市氛圍轉向長期持有的「自住」導向。房市專家提醒，「地段」是房地產的保值核心要素，能住市中心就別買郊區，更要買大基地個案，才有舒適退縮、前庭樹院、優質公設的完美生活環境。

「藏美表參道」為西門路上稀有千坪地王，區內唯一20層凌空泳池地標，與北區唯一百貨商場350米為鄰。圖/業者提供

房地產的保值與增值特性，成為台灣民眾避險首選，建商回應民眾需求，再加碼輕鬆優惠付款方案，台南市心人氣指標案「藏美表參道」1,244坪大基地開發，推出「首付58萬起買2房」的成家方案，讓消費者將資金放在優質資產，抵抗全球性通膨。預售屋的付款彈性，加上政策的首購優勢，現階段正是購入第一間房子的好時機，第一次買房就該買到位，盤點台南市中心預售屋，位處百貨商圈、緊鄰交通建設、大基地規劃等優勢，便屬鄭子寮門牌的「藏美表參道」，1,244坪大基地，距南山台南廣場僅350米，近北外環可速達南科，規劃區內唯一20層凌空泳池，保值首選2至3房，最好地段上的最好產品。