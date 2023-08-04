有天有地高規別墅成置產主流　珍稀地段豪墅案狂吸隱形富豪目光

後疫情時代，如何提高居家生活品質，成為人們最重視的議題之一，而在如今高齡化時代，不少民眾更是已經提前開始為自己的人生下半場進行新規劃。根據《財訊》與波仕特線上市調針對30歲以上非學生之成年者所進行的「2023年退休宅需求大調查」報告，可以發現有38.3%的受訪者認為台中是全台最適合退休後居住的城市，特別是擁有大地坪、有天有地的高檔別墅住宅，在新大樓價格節節攀升的狀況下，持續活躍於高價住宅市場，「離塵不離城」、卻又能享有絕佳私密性，吸引不少隱形富豪目光，詢問熱烈。

當前市場仍以大樓新案為主流，在精銳、順天、國泰、惠宇、雙橡園、陸府等品牌建商看好14期未來發展性，並爭相插旗推出新大樓案的熱潮之下，由品牌建商豐境建設二代邱名仕主理的豐潤建設首案，以獨特眼光挑選14期重劃區中，唯一4塊住一用地圍塑的完整街廓，形塑而成的純別墅特區，上限容積僅有210%，在寬敞棟距與低密度建築環境中，推出限量8戶的電梯豪墅案「豐潤自在」，為注重隱私、又希望享有優美居住環境與市區便捷機能的高資產階級，打造靜謐優雅的純臨路電梯別墅，「北公園、南學校」的絕佳地段條件與均質天際線，得以鬧中取靜，同時坐享北台中繁華生活機能。

「豐潤自在」基地座落14期美和段上，唯一4塊住一用地圍塑的完整街廓。圖／豐潤建設提供

此外，該案建築理念為將室內空間與自然綠意天光相融合，讓住戶為家中挑選專屬「家樹」種植在與客廳相連的戶外大露台，搭配園藝造景成為專屬空中庭園，使室內、戶外生活場域愜意延伸，把高級別墅各項必備條件盡攬囊中，成為區域矚目個案。對此，豐潤建設總經理邱名仕表示，「豐潤自在」與一般別墅不同，即使是獨棟規劃，卻能讓入住者彷彿擁有一幢私人大樓，家人各自擁有恰到好處的生活空間，既獨立又親密、互動起來更輕鬆、「讓大家都可以找到自己的場域，讓空間不僅是居住，更是生活；邀請三五好友來家中作客，空間透過巧妙的安排，能盡情同樂而不會相互影響，因此吸引不少準備為人生下半場進行規劃半退休的隱形富豪們的關注與詢問，可以說是成功人士的自我實踐」。

無獨有偶，近期也有不少高規豪墅案受到層峰人士、準退休族的矚目，像是久樘開發在西屯12期推出的電梯豪墅案「久樘柏登莊園」，就逆勢在高價位市場開出紅盤，除了坐擁7,200坪文修公園綠意，室內配備義大利原裝進口「敵銳裝甲玄關門」與德國頂級LIEBHERR利勃冰箱等頂級建材外，更採取先建後售模式將房價回饋給消費者，詢問度頗高。

久樘開發在西屯12期推出電梯豪墅案「久樘柏登莊園」。圖／久樘開發提供

而銳宇開發建設則在朝陽國家公園特區內的6000坪基地上，打造戶戶享有能遠眺周邊山巒景色大露台的電梯別墅莊園，並提供透天別墅社區難能可貴的的管家服務，直接將豪宅大樓的頂級服務，全面引進莊園式生活，也讓不少疫後對健康住宅和生活品質有所追求的族群趨之若鶩。

銳宇開發建設在朝陽國家公園特區內的6000坪基地上，打造戶戶享有能遠眺周邊山巒景色大露台的電梯別墅莊園。圖／銳宇開發建設提供

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，以自住角度來說，若非一定要居住在地狹人稠的市中心，不少具備一些資產，或是換屋族群都不無將坪數較舒適、運用空間多元、居住單純的透天物件納入考慮名單；而又在地段上，除了像土地利用較便利，兼具景觀價值的半山區塊，也有不少地段本屬高價，在一片集合式住宅中興建透天，更顯珍稀地位，產品價碼都有高水準表現，「比方說台北市信義計畫區、民生社區、天母，受到資產人士青睞，還相當惜售，如今在高房價區塊14期規劃出的透天案，更符合台中市在地民眾居住習慣，凸顯資產階層居住上的宜居舒適度，還能與區域價值相得益彰，後續價位走高都不意外。」