中小企業嘆難買綠電 再生能源憑證成熱門議題

為符合歐盟綠色供應鏈規範，企業掀起綠電搶購潮，根據國家再生能源憑證中心規定，每張憑證代表1,000度綠電，自2020年起至今年6月19日止，綠電交易平台共交易261.7萬張綠電憑證，其中台積電就「掃貨」230萬張，占綠電交易平台的88%，也使中小企業主苦喊「買不到」，在綠電供應不足，以及企業面臨國際減碳要求日趨嚴格的情況下，如今企業主不僅要擔心供電能否穩定，更大的憂慮是碳排可能無法過關。

由於國內大廠反映國際客戶對2030年前的綠電要求明確，政府正積極與廠商溝通，盼找出在2025年前下訂購買太陽光電的方法，近幾年「台灣企業如何拿到再生能源憑證」，成為企業的最大顧慮之一，政府、企業和學術界必須攜手合作，而不動產業響應綠色潮流，在商辦租賃上率先做出改變，進駐擁有綠色認證，以及房東提供綠電採購的辦公大樓，已成為企業減碳目標，目前信義計畫區頂級A辦，僅有屋齡逾25年的台北101，擁有LEED、WELL雙白金認證，並提供單一電號多用戶2.0的綠色租賃方案，提供企業用戶綠電憑證等服務。

去年底動工的京華廣場頂級商辦園區，不惜重金申請LEED、WELL雙白金標章，同時也規劃統一購買綠電與綠電憑證服務，以協助進駐的企業能夠達到淨零碳排的終極目標。京華廣場正計劃取得「建築能效評估系統BERS」 (BERS，Building Energy-Efficiency Rating System)第1+級，成為能效最高、最不耗能的建築，而未來將成立的科技物管的能源管理服務，透過AIoT的技術收集與監測各設施設備之狀況，並進行相關數據資料的分析及預防性管理，一旦有異常情況也將立刻通知進駐企業。

統一購買綠電與綠電憑證服務，協助進駐企業達到淨零碳排。圖/業者提供

京華廣場亦規劃太陽能發電，以及超量雨水回收，規模超過法令規定的2倍，預計年回收雨水約2萬6千公噸水量，換算每年減碳約4千公斤，澆灌全園區植物，月省水2千公噸，設備方面選用水冷VRV（Variable Refrigerant Volume）空調系統，相較傳統水冷機節能40~50%，減少空調能耗及缺水衝擊，除減碳外也大幅降低企業在能源上的支出，未來出售或招租時也更具條件及優勢。京華廣場規格與國際同步，成為台灣綠色智能商辦的標竿，引領未來商辦的趨勢，除符合國際潮流外更對地球永續作出實質貢獻。