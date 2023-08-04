山河帝寶 讓利4頭實現台北居住正義

在街頭曬大半天太陽、喊居住正義，不如嗶悠遊卡、從凱道花36分鐘，坐捷運來紅樹林站的山河帝寶接待中心吹冷氣！甲山林廣告主委許茂諺表示，山河帝寶的親民房價，可說是大台北捷運生活圈眾多捷運宅推案中，最能幫年輕購屋者實現居住正義的最佳購屋機會。「山河帝寶」單坪價格開出4字頭價，比周邊屋齡十年左右的中古屋45萬、47萬還低廉、坪數規劃從25~45坪、2-4房，該案更推出2房1,080萬起震撼市場的價格，能幫年輕首購族輕鬆入主、圓夢成家；若是北市換屋族，幾乎可以從北市一間中古屋換成兩間新屋，相當划算的選擇。

甲山林集團總經理張境在認為，現在是政府推出「新青安房貸」挺青年，建商也在捷運紅線潛力站點推出務實的中小坪數案挺青年，甲山林在紅樹林推出的帝寶級大型社區首購案「山河帝寶」的銷售現場也發現，看屋客年齡層由過去主力的35-45歲，今年有下修趨勢，開始出現高比例的30歲左右客層，來到紅樹林「山河帝寶」買2-3房，幾乎是大台北生活圈最無痛購屋的選擇，選擇在暑假檔期進場「山河帝寶」的已購客也認為，今年堪稱年輕首購、自住客群的最佳進場時機。

另外，居住在台北的民眾，每天都有機會「路過」許多實登總價破億的獨棟豪宅，往往基地規模不到500坪，除了LOBBY跟頂樓花園外沒有其他公設項目，但公設比照樣35%，有的甚至還是機械車位，除了地段是蛋黃區外，在這類小基地獨棟豪宅內的生活，完全跟想像中的「豪宅人生」天差地遠，豪宅都不豪宅了！「山河帝寶」在2,800坪基地上、讓出2,000坪作為歐式噴泉花園，留出管委會空間，可規劃成全齡化休閒設施，從進入花園的羅馬主題噴泉、湧泉城池、到一樓接待大廳、直到空中花園，完勝北市許多公設貧乏的億級豪宅，滿足當前首購族內心最CARE的CP值，到哪都是34、35%公設比，買到有如渡假村般的大基地案，錢才花得有價值！

透過2千坪社區花園營造南法莊園氛圍。圖/業者提供

甲山林集團總經理張境在分析，紅樹林低基期4字頭，交通利多、科技發展，房價起飛最被期待，淡江大橋預計2025年通車，淡北快速道路最快今年動工，未來紅樹林直達北市，最受惠。區主委許茂諺也表示，「山河帝寶」隨著北士科科技走廊發展、交通重大利多，未來還有升值空間，不論是自住、置產、投資都是不錯的選擇。

能夠在距離捷運僅約350公尺、步行5分鐘左右距離回家的2千坪以上大基地開發案，在捷運紅線上幾乎少之又少，「山河帝寶」出站過馬路回家不需要爬坡，中正東路一巷「近」宅，是紅樹林站生活圈內少見免爬坡就能回家的景觀宅。並提供10年防水保固，戶戶皆有「建築生產履歷」，在家就可以輕鬆享受國際級渡假村生活氛圍，4字頭的房價更實現「北市豪宅規格、首購價格」，總價1,080萬元起山河景觀2-4房，吸引北市舊公寓換屋、以及退休置產族青睞。