燙金板南線上 靚三房1398萬起

放眼板南線捷運宅房價節節高升，首站起漲點［頂埔站］備受矚目，此站鄰近頂埔高科技園區，以鴻海總部為首共有300多家企業進駐，帶動科技大廠群聚，結合中工、國泰人壽、華南金控、勝仁針織、花王印刷、家登精密等，逾百億投資能量共築新一代頂埔矽谷科技城，將吸引數萬名科技菁英就業移居，複製南軟內科成功經驗，成為捷運與科技園區置產雙贏金磚指標。

隨著社會少子化趨勢，望子成龍、望女成鳳，為了讓孩子贏在起跑點，搶進明星學校也是新世代父母購屋首要條件，造就明星學區房價居高不下，近年新北市「土城國中」崛起，成為北一女建中錄取率最高的明星學府，頂埔站指標個案「耀承一品」正是隸屬新北市高升學率「土城國中」明星學區，精華地段再加上學區優勢，住宅抗跌保值性高，出門享受廣闊公園綠地與大暖坑登山步道，步行約3分鐘可達捷運頂埔站，分秒穿梭板橋、北車、西門、東區、信義等商業聚落，開車也只需約5分鐘即可串聯國道三號與台65線快速道，輕鬆抵達機場、內湖科技園區與南港軟體園區，實現一日高效率通勤生活。

耀承一品3房寬敞收納性強，以精緻品質體現價值。圖╱業者提供

捷運板南線是大台北第一條串聯東西向的經濟動脈，不僅串起雙北各大產業聚落，也串起台北車站、忠孝復興、板橋、土城等菁華大站，「耀承一品」座落頂埔高科技菁英聚落，以國際對位的建築設計齊質單層5併雙電梯，外觀基座採用高級崗石打造，內部預留全區充電車位線槽，導入防疫電梯設備、TOTO頂級衛浴、德國太格木地板與BWT淨水系統等德日工藝家居，One touch一鍵燈光控制系統，室內採光坪效兼顧，明廳亮房起居格外舒適，2房無走道虛坪、3房寬敞收納性強，結合結構體15年、室內設備2年、防水5年的安心保固，品質安心有保障。 「耀承一品」總戶數53戶，相比動輒百戶或單層多戶的大量體社區更為單純優質，現正推出「超值靚3房總價1398萬起」邊間採光、衛浴開窗精品建築，為孩子選擇最好的優質環境，把握關鍵時機入手，板南線起漲點贏在未來。接待會館：新北市土城區中央路四段26號，禮賓專線：02-22680111。