錢進金店面 成為致富最大贏家

短期抗通膨，長期賺增值，置產關鍵時機

人潮、車潮、開店潮，首選桃園中路7-11黃金商圈

桃園中路近年來挾帶人口優勢，根據桃園區戶政事務所統計資料顯示，中路特區近年來人口成長29.06%，新特區帶動新移居，自然更連番讓店面的需求大增!「竑門苒苒」黃金店面就坐落在中路特區和市府特區兩大特區之間，擁有龐大的工作人流和居住人口，從7-11超商店家群聚的情況就知道消費的需求強大，周邊200公尺擁有1560戶住戶，周邊500公尺約20家便利商店等同商機的指標，加上桃園市政府上班人數達500多人，旁邊的警務人員與洽公民眾，上班日人流估計超過1000人以上，眼前商機都已具備，最好的時機讓財富可以增值，當然首選店面!

邊間雙用金店面，挑高6.6米，15米超大面寬適百業創富

一間好店面，絕對讓你富三代!不僅可以自用、出租，更隨著商圈人潮的共伴效應，放越久越值錢! 「竑門苒苒」擁有得天獨厚的地段交通優勢，周圍超過300席停車位，便利停車購物自帶人流；旗艦級金店面，挑高6米6兩層大空間，高效運用；適合咖啡廳、精品店、醫美與聯合診所……等百業。傳富金店自用創業，轉租為買，資金更靈活運用；還能出租賺穩定收益，投報比住家高；未來增值出售，更能存下人生財富！

【竑門苒苒】

竑門建設｜中路+市府雙特區｜52-70坪黃金店面

接待中心：桃園市桃園區縣府路308號

預約專線： 03-3366098

官網：https://rr.8dm.tw