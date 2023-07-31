「敦泰一境」洲際松竹地標角地　公開珍稀69席次

台中14期巨蛋旁一座「敦泰公園」經常吸引民眾遊玩、打卡拍照，還榮獲雙料國際大獎，《London Design Awards倫敦設計大獎「銀獎」》，以及《2023荷蘭Arch Design Award拱門設計大獎「銅獎」》，這塊基地是敦泰建設數年後才要推出的建案，卻捨得在開發前用心打造成地景藝術公園，與市民共享、友善大地，也為敦泰在14期首發預售新案「敦泰一境」做前導敦親睦鄰，分享善的理念。

14期草悟道地標 40米松竹路和30米洲際路正角地

過去台中草悟道豪宅房價直追七期，未來洲際路將被打造成14期的草悟綠園道，在敦泰建設創辦人楊世裕董事長眼中，洲際段是目前14期地價最貴也是最精華區段，「敦泰一境」就位在洲際路與松竹路口的十字黃金軸線上的角地，試想未來走在40米寬的洲際路綠園道上，西起隈研吾大師的大巨蛋，東抵洲際棒球場體育文創中心以及漢神精品百貨，市府將為這條園道種植風鈴木成為黃金大道，建設能量十分澎湃，而「敦泰一境」就是這條綠園道的第一個豪宅精品建案，洲際路未來將成為北屯區最具前景的國際大道。

「敦泰一境」坐落40米寬洲際路綠園道上，左擁洲際棒球場體育文創中心以及漢神精品百貨，右抱隈研吾大師的大巨蛋。圖／業者提供

珍稀69席次雲花森嶼，最高綠覆41座宜居陽台

以浮島森林打造建築外觀的「敦泰一境」，除了延續品牌價值體現在人及大地為善的初衷本心外，再度攜手綠建築大師鄭斯新，建築基地約900坪，總戶數僅69席次更顯珍貴，足足規劃41座宜居陽台的垂直森態建築，是該區綠覆率最高的新建案，深度展現自由呼吸的宜居綠建築。

極粹樓高3.45米 6戶3梯 戶戶三面採光

敦泰建設不只建築外觀講究細膩，內部細節也處處用心，「敦泰一境」室內規劃37-50坪三至四房自住型產品，高規格規劃一層六戶的三支電梯，採用雙十字平面配置，每戶都三面採光，實現開窗有光、引風流動的健康住宅，極粹樓高3.45米，打造最舒適空間，還引入智能家居設計，汽車充電樁除配管外，更貼心將線路配置完成，為住戶節省拉線問題與荷包，並將健康防疫考量融入建築中，包括全棟淨軟水系統、全熱交換器和空氣濾淨系統等，吸引品牌粉絲高度關注，正式公開敬邀貴賓鑑賞。

採用高標BIM建築系統 20年結構、5年防水、2年設備高於法規最強保固

楊世裕出生建築世家，對建築美感的敏銳，受國際建築薰陶，為追求完美而擇善固執，創辦敦泰建設十年來，以持續超越和自我要求的最高標準撰寫建築履歷，近年更導入建築界極少使用的BIM建築模擬系統，將建築在電腦中模擬構築，精確度非常高，除此還端出高於法規的最強保固，包括：20年結構、5年防水、2年設備、半年社區代管等安心保障，並堅持用細膩、真誠和善的理念感動每一位住戶，打造傳世的經典建築。