「和毅明金」值得收藏

新北市土城近年360度翻轉，不僅成為科技業設廠首選，多個重劃區規劃吸引多家建商搶攤買地，其中「暫緩重劃區」近年房價成長迅速。根據實價登錄統計，到了今年，「南暫緩重劃區」房價已逼近每坪60萬元，永寧站新成交價格也已突破6字頭。今（2023）年新北市以土城區推案量最大、房市交易也最熱鬧，暫緩重劃區未來還有土城交流道、司法園區、捷運萬大線二期及統一複合商場等利多遠景，讓近年房市一路走高。

土城每10年就會有一次較大的改變，2006年土城1.0，海山站完工、台65線動工、學府裕民商圈成形及暫緩區解禁；2016年土城2.0計畫，包含暫緩開發區完成、捷運萬大線動工、土城醫院BOT案；2026年後土城3.0將轉型科技城市、北土城交流道完工，司法園區開發、看守所遷移計畫及捷運萬大線完工，

土城擁有產業、科技業挹注發展，並有板南線線捷運、未來可銜接捷運三鶯線，加上未來捷運萬大線也可與板南線土城站銜接轉乘，相當便利，整體利多帶動房市；專家認為土城可望複製南港經驗、華麗轉型，成為北台灣科技廊道核心。其中「土城AI全方位智慧園區」預計2025年完工，基地面積1.6萬坪，總樓地板面積約10.7萬坪，將成為新北市規模最大科技園區，可串聯TPARK遠東通訊園區、頂埔科技園區、永寧科技園區等，成為北台科技廊道核心，也讓土城從過去的工業區華麗轉身，因此未來帶來的就業人口紅利及強烈的住屋需求，將會形成支撐土城房價的重要因素。

「和毅明金」座落於土城最燙金的金城路二段、明德路二段路口的燙金地段，暫緩重劃區正中心，距板南線海山捷運站約650米，周遭包括捷運土城站、北土城交流道及未來捷運萬大線二期LG10站，會與土城站銜接轉乘，等於是「雙鐵」交會，且即將完工通車的捷運三鶯線也將與土城頂埔站銜接，讓土城整體捷運路網更發達；步行約8分鐘就可到達土城最知名的「日月光商城」擁有電影院、星巴克、路易莎、家樂福便利購、各式餐廳、美食街、休閒購物各式運動品牌。

土城揮別過往變金城 居住最值得收藏「和毅明金」。業者/提供

「和毅明金」規劃地上14層建築，總戶數57戶，為土城的稀有建案，為31～46坪3～4房格局，單層平均一層4戶，居住環境單純且高雅。現場專案表示，台北市有類似的建案，選擇同樣規劃的屋主，在乎的是住家環境單純以及社區塑造的質感、人口單純不複雜，一層 3～4戶，可以打通或分戶住，可以照顧多代同住的族群，整體空間配比絕對超乎所值。

客層鎖定首購、首換族群，因此室內格局所發揮的坪效，是非常重視的一環，＋1房可以自由發揮創意。現場專案表示，同樣40坪，加一房的空間增加約2坪，可做為辦公空間、工作室或放置按摩椅、酒櫃擺設，空間發揮可以極大化，是和毅明金很大的產品優勢，增加客廳質感。

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因平均地權條例修法大致底定，政策衝擊淡化，預售房市稍微降溫，儘管買氣大幅降溫，但建商寧願慢慢賣、也不願輕易降價，和毅明金因區內供給稀缺，加上先建後售，預計112年底交屋，不用煩惱預售風險。現場專案表示，和毅明金享有地段、社區人口單純、公共建設紅利與生活機能佳等四大優勢，消費者重視居住品質與住宅質感，以私藏品的角度來看，和毅明金絕對是土城區具備獨特、稀有的限量產品，是多數人認為值得被收藏、可傳承的住宅產品。