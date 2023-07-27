台中市都發局斬獲國家卓越建設獎 城南之心工程與太平育賢段三期住宅獲殊榮

台中市政府都市發展局主辦的「111年度臺中市城南之心工程(第二期)」及「臺中市太平區育賢段三期社會住宅」榮獲2023國家卓越建設獎「卓越獎」殊榮，「臺中市西屯區國安段一期社會住宅」獲「金質獎」肯定。都發局已連續5年獲得該獎項最高榮譽-卓越獎，由副局長紀英村出席領獎，感謝評審委員給予肯定，將持續落實市長盧秀燕打造宜居城市理念及居住正義政策的決心。

榮獲卓越獎的「111年度臺中市城南之心工程(第二期)」以「引風、增綠、留藍」為目標。圖／台中市政府提供

都發局指出，國家卓越建設獎由中華民國不動產協進會聯合全國建築產官學界組織舉辦，被譽為台灣年度建築最高榮譽之一。其中獲頒卓越獎的「111年度臺中市城南之心工程(第二期)」以「引風、增綠、留藍」為目標，落實地方意見溝通，導入低衝擊開發(透水低碳、水撲滿等友善環境手法)、無障礙及通用設計，打造園道綠廊空間主題，注入童趣藝術人文空間意象，串聯一期工程，打造東南區的藝術文學廊道的新地標。

都發局表示，同樣獲得卓越獎的「臺中市太平區育賢段三期社會住宅」，繼育賢段一期社會福利與育賢段二期青年創業成功案例後，太平育賢段三期好宅再以兒童共融遊戲地景為概念，將育賢一至三期好宅串連，打造一個全方位的共享社區；另獲金質獎的「西屯區國安段一期社會住宅」，則以「生命樹」為概念主軸，將青年創業與居住生活結合，創新的創業房型及共居房型，讓台中好宅成為青年培養皿，藉由開放性空間設計，創造共享、活力及友善的鄰里關係。

2023國家卓越建設獎今(27)日在台北君悅酒店舉行頒獎典禮。圖／台中市政府提供

都發局說明，台中好宅這次獲社會住宅類最大獎，值得一提的是，除空間設計，社宅租金更是一大亮點，享有全國最低的折數。所以中市府將持續推動興辦社會住宅目標至1萬戶，結合中央興辦的8,000戶將可提供台中市民約1萬8,000戶社宅，讓更多定居台中的市民有更宜居的生活環境。

榮獲金質獎的「西屯區國安段一期社會住宅」模擬圖。圖／台中市政府提供

都發局進一步表示，對於台中市城鄉風貌新工程及社會住宅案件能夠榮獲2座卓越獎及1座金質獎，除要感謝評審及協會給予肯定，中市府也將在設計品質及維運管理上持續精進，落實盧市長打造宜居友善及居住正義的理念，使台中市成為安居樂業的宜居、移居城市。