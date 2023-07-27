無懼打炒房 剛需持續進場「存房抗通膨」

2023年7月5日美國聯準會經濟學家團隊表示，利率可能要長期保持在5％以上，也許要到2026年。2023年7月6日台灣主計總處公布6月消費者物價指數(CPI)年增率為1.75％，2年來首度跌破2％通膨警戒線；17項民生物資平均年增4.47％，漲幅也是14個月新低。這樣算是通貨膨脹警報解除了嗎？

實際狀況是，由於外食和肉類等價格還是很高，依舊讓民眾對於物價上漲的感受很深刻，所以，從數字上看通貨膨脹「好像」緩解，實際上「通膨壓力依舊很大」，因此抗通膨的房地產置產需求仍在，高租金收益性產品買氣也相對穩定；同時剛性自住買盤，也可能趁著多空拉鋸之際，鎖定低總價物件伺機進場，根據中央大學台灣經濟發展研究中心2023年6月的消費者信心指數(CCI)「購買房地產時機」指標調查，仍連續34個月呈現樂觀態度。

國際股神巴菲特指出，不動產是通膨嚴峻時最佳投資，也許你只需要買一次，就能看著資產增值，認為通膨時該買進不動產，主因是貨幣購買力會因通膨而縮水，存款利息會被通膨吃掉，但買進的不動產價值卻會因通膨而上漲，正所謂「窮人存錢，越存越窮；富人存房，越存越富」，巴菲特認為「30年房貸是對抗通膨最好的工具。」建議投資人遇到良好的投資標的就應該出手置產。

巴菲特認為通膨時該買進不動產，主因是貨幣購買力會因通膨而縮水，存款利息會被通膨吃掉，但買進的不動產價值卻會因通膨而上漲。圖/pixabay

至於政府推出《平均地權條例》子法修正以及全國歸戶囤房稅打炒房的措施，或是央行提出限貸令，對於房市的確會造成短期影響，但是長期而言，房市發展依舊與通貨膨脹的影響最為直接。一位資深房地產投資人指出，過去30年，台灣也曾推出幾波打房措施，但房價並沒有因此便宜，這次打炒房，最終結果應該跟過去發展經驗差不多。套句巴菲特「危機入市」名言，現在打炒房，或許正是提供消費者一個值得進場置產等待長期增值的機會。

以台中正在積極發展的台中港特區為例，在公共建設持續推動，以及商業機能陸續進駐下，區域房地產穩健發展中，人口匯聚情況也明顯增加，擁有房地產「公共建設+人口成長」的房市雙利多，台中港特區近年來受惠於公共重大建設、台積電擴廠、離岸風電等產業發展、三井OUTLET、捷運藍線等等利多，吸引了不少大型建商推出新案，也帶動了區域房價的上漲，未來行情會隨著濱海娛樂商業區等開發案的完成而繼續上漲，以預售房地產為例，「2字頭」便宜房價即將進入歷史，在一個持續穩健成長的區域置產，以「存房抗通膨」的概念持有房地產，就是享受房地產長期增值的第一步。

台中港特區近年來受惠於公共重大建設、台積電擴廠、離岸風電等產業發展、三井OUTLET、捷運藍線等等利多，吸引了不少大型建商推出新案。圖/業者提供

「存房抗通膨」的置產概念過程中，如果「存房」的同時，也能發展出「租賃收益」，那更是聰明理財的成功方程式。以台中港特區為例，附近擁有台中港自貿港區、離岸風電產業園區、中港科技產業園區、台中港關聯工業區、彰濱工業區、精密機械科技創新園區、台中工業區、中部科學工業園區、大甲幼獅工業園區等9大產業園區，集結約16萬就業人口，創造出2兆以上年產值，龐大就業人口會對區域內產生「置產、租賃」的雙重效益，長期投資置產的買家，在台中港特區置產，也將產生未來租賃收益的可能性。

台中港特區熱賣的「遠雄幸福成」擁有6,782坪大基地全街廓開發優勢，是港區唯一臨雙公園之建案，享有綠意盎然公園生活環境，28層樓無限視野，是目前重劃區內最高地標建築，並取得「綠建築標章」及「宜居住宅」認證建案。雙門廳迎賓設計，人車動線分流，飯店室門禁管制進出隱密安全，4樓空橋聯接的挑高公設層加上雙中庭花園，及高樓層露台花園創造獨樹一格的景觀畫軸。豐富的全齡化渡假休閒公設，將成為區域建築的指標。

該案邀請曾經負責台北101大樓的國內建築大師李祖原聯合建築師事務所負責建築設計，豪宅專屬的頤和設計負責景觀規劃，奧林國際設計執行全齡化精緻公設設計，建築燈光設計更是禮聘榮獲第37屆IALD國際照明設計師大獎，也是全球照明界奧斯卡得獎者袁宗南照明設計事務所負責規劃，以台中港特區最後「2字頭」的大型造鎮建案而言，「遠雄幸福成」啟用國內一流豪宅專屬建築團隊負責規劃設計，可謂是花大錢就是要把建築做到最好，這樣的建築團隊更為建築的未來價值加分。

「遠雄幸福成」取得「綠建築標章」及「宜居住宅」認證建案。圖/業者提供

房地產業者指出，台中港特定區坐擁三高(國1、國3、國4)一快(西濱快速道路)三大道(中清路、台灣大道、向上路)，未來交通建設還有捷運藍線、國道4號接74號快速道路串聯台中港中科30分鐘生活圈，目前房地產屬性處於台中房價低基期之重點建設區域，周邊風電產業園區、遊艇遊憩碼頭、三井OUTLET購物商場、海洋生態館、國民運動中心等機能發展，未來房價發展空間備受期待。「遠雄幸福成」約5分鐘車程可抵台灣大道以及未來的捷運藍線，約10分鐘可上台61線，南上北下到台中市區都很方便，學區則有梧棲國小、梧棲國中、中港高中等，都可以在約10分鐘以內的車程抵達，是積極發展中的優質生活圈，具有置產高CP值的特性。