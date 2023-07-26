缺少綠色憑證恐掉單 企業出口突圍關鍵全靠它

2050淨零碳排浪潮來襲，根據商仲業者調查，建築為最大碳排源，尋求擁有綠色憑證並提供綠電採購的辦公大樓，已成為企業的主要目標。目前信義區同時擁有綠建築認證、及綠電2.0採購的A辦大樓，僅「台北101」、「國泰金融中心」等五間，但多年來信義區商辦只租不賣，且租金節節攀升，京華廣場是全台第一個將取得LEED、WELL雙白金，以及規畫綠電2.0採購的新建築；市場同等級產品，只有台北101，但該建築屋齡已經25年，且單坪月租金突破五千元。

值得一提的是，京華廣場還是全台唯一取得GRESB五星評級的商辦，GRESB認證是一項年度基準評估，從碳排量、用水、能源管理到廢水、廢棄物管理皆為評比標準，取得極為不易，同時也讓企業在全球不動產永續性標準的加持下，獲得更好的國際能見度及資金，當全球政府紛紛把ESG表現與金融與能源治理政策掛鉤時，透過「綠化行動」提升ESG表現，不僅是提升企業形象，而是能創造較高的商業利益。

京華廣場作為新生代綠色頂辦的指標，取得綠建築鑽石級、智慧建築鑽石級。圖/業者提供

歐盟響應環境議題，《歐洲供應鏈法》一旦通過，意味著未來企業在出口交易時若缺少綠色憑證，將面臨失去訂單的風險。擁有綠色憑證能讓企業在歐盟取得國際大廠的綠色供應鏈廠商資格，同時也符合更高的永續評比標準，使得綠色憑證成為企業在全球市場中保持競爭力的關鍵因素之一。爭取綠色憑證除了符合歐盟的規範外，能擁有更為穩健地商業模式，以美國市值前3,000大的公司為例，ESG評分越高的企業，受到金融危機波及的程度越低，相對地，當投資人信心越高，將使企業帶來越穩定且低風險的營運模式。

京華廣場作為新生代綠色頂辦的指標，鼎越開發執行副總張嘉文表示，園區內規劃三座SKY PARK浮島空中花園，同時全台唯一商辦高樓陽台層層種樹、符合ESG六大功能的多功能休閒會議陽台，種植超過19萬株的植栽自然降溫，降低空調能耗，每年固碳量達8,561公斤，讓辦公室成為城市中的減碳綠肺。張嘉文說，綠色憑證方面，京華廣場未來將與再生能源發電業者洽談綠電供應合作，以確保能夠提供企業需求服務，更預計取得LEED白金級、WELL白金級，另外包括綠建築鑽石級、智慧建築鑽石級，以及台灣第一個取得GRESB等五大認證的頂辦，努力超越台北101的規格，讓入駐京華廣場的企業享有綠色租賃及統一購買綠電的服務，除了創造最符合時代趨勢的商辦，更協助永續發展的企業模式，讓進駐的企業與歐盟的世界標準同步。