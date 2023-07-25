土城商辦外溢 三峽北大特區首選

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳今年5月來台掀起AI旋風，相關供應鏈火紅漲勢不斷，加上美中貿易戰，美國為避免在中國生產的產品出現資安疑慮，鼓勵伺服 器業者加速布局非中的生產基地，擁有完整AI上中下游產業的台灣成為首選。 過去由「土城智慧園區」串聯起的科技園區金三角「遠東通訊園區」、「中和科技園區」，是全台電子、資通訊產業、雲端及機器人產業的科技重鎮，好比 遠東通訊園區內有Google、亞馬遜設點;中和科技園區內則有微星科技、 Panasonic、Honeywell等。土城的AI產業聚落已成形而其商辦成為熱門搶手，房價不斷創新高，而科技產業聚落上下游的串連性，對於中小型的科技公司，三峽北大特區的商辦成為最佳的首選。

週邊學校林立，適合才藝教室、文創業設點。圖/業者提供

近年來三峽房價持續創新高，生活圈與生活機能完善，其地利優勢包括腹地小商圈集中、捷運三鶯線未來將通車，以及低總價購入門檻相對較低，新北三峽北大特區多年來穩定發展，生活機能提升，數十年間已吸引大量人口移入，具備穩固人口紅利基礎，而區內以大學城規劃理念及棋盤式設計，成功型塑文教氣息與優良居住環境。同時，捷運三鶯線未來可藉由臺北大學站及三峽站連結至北大特區，提供往來臺北、新北、桃園地區的通勤需求，有效提升北大特區聯外交通便利性，整體而言深具發展潛力。

三峽地理位置接近土城，綜觀三峽正核心，其人口移入、優質住宅社區、學區 文創等已經發展完整，而獨缺商辦，掌握政策風向，跟隨產業佈局脈動，當所 有企業集聚，產業外溢效應，為提供更完善的服務，三峽商辦成為下一個企業 首選，以現正熱銷的「創富i-cashier」商辦，周圍設施包含臺北大學、三峽國中、北大國小、三鶯國⺠運動中心、恩主公醫院等，區域機能完善，餐飲業、 零售店面、連鎖店發達，鄰近三峽老街，具豐厚之人文氣息。打炒房時代來臨，住宅不再是置產標的，低基期商辦具有強烈投資效益，自用或出租，保值 又增值，變成資產人士的新首選。

「創富i-cashier」現場專案表示，富邦銀行預計今年9月左右進駐創富 i-cashier，看好這裡的產業發展，生活機能無需等待，而商辦的稀缺性高，需求非常搶手。銀行向來是代表產業發展的先驅指標，看準三峽北大特區的量能，以「創富i-cashier」商辦來說，該案件居中擁未來雙站，起於土城頂埔站，北接板南線與興建中的桃園綠線，無論是桃機、高鐵、台鐵都能交通串接，加上北大特區商辦較為稀有，學子人才匯集加上全方位商業機能性加持，對於投資與置產眼光來說都十分合適，進入高通膨時代，無論是租售皆具有相當保值性。