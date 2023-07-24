「立軒天語」熱情開工 壓軸入席

林口精緻建築美學第一品牌，立軒建設最新個案「立軒天語」，日前舉辦開工典禮，現場熱鬧非凡，許多立軒迷再次相聚，共同期待又一座立軒天際，美好感動，盡在不言。

立軒的品牌強度，因極度細膩的建築規劃，在林口一直都有許多忠誠粉絲支持，隨著深度內涵的長久經營，立軒在近一兩年不但更顯耀眼，躍升為品味菁英首選之外，更自成一股「立軒迷」的強勢風潮；而這強烈旋風，也完全反應在立軒個案的銷售佳績之上。短短約三個月內，「立軒天玥」迅雷完銷，「立軒天語」好評熱銷，近二十億的案量皆為各界立軒迷指定入席，就在目前房市景氣較為保守緩和之際，立軒仍能展現出如此驚豔銷況，著實讓人感受到立軒建築在林口的非凡魅力，並開創了截然不同的品牌樣貌。

精緻、維美、永續，都是立軒每一件作品的重要關鍵字，然而，立軒成功讓其不只是口號，而是一次又一次的堅決落實；不同區域裡其他個案的建築外觀細節，以及極度優雅的空間展演，都是立軒建築每凡一推出、便能立即受到各界青睞與收藏的必然原因；精準的選地功力，以及能與環境共鳴呼應的建築概念，還有能進一步以建築彰顯地段價值的獨到實力，立軒不只是單純插旗建設的深耕品牌，更是完全懂得林口城市個性和身價，以及對這座城市擁有使命與責任的領銜首席。

來者好品味，來過好生活，一起和立軒來敘說完美生活的極致，「立軒天語」最後壓軸倒數、精華珍席，欲看見風雅日常的美好，就勢必加入立軒迷的品味之聚。接待會館｜林口區文化三路．忠孝三路口；迎賓專線｜02-2608-2568。