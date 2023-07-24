大信防水台中技術中心開幕 為建築提供防護解決方案

DAISIN大信防水宣布台中建築防護技術中心盛大開幕，此場地提供給建築界先驅和專業人士對於建築防護領域的了解和需求至關重要。DAISIN大信家族致力於建築防護建材發展，專業實力和卓越表現皆有目共睹，已在台經營超過60年，在台中地區亦已深耕超過10年，近幾年成功得到台中指標性建案的信任與青睞，拿下這些合約代表對該公司的技術和服務的肯定，也是讓客戶信任和選擇的最佳證明。

DAISIN大信防水為貴賓解說防水工法及細節（示意圖）。圖／DAISIN大信防水提供

成立DAISIN大信台中建築防護技術中心是實現永續在地發展的一個重要里程碑，代表對台中地區市場的承諾和信心，並進一步強化在當地的技術實力和服務能力。該中心設置先進的實驗室和設備，能進行各類建築防護材料的測試和評估，確保產品品質和性能符合最高標準，其技術團隊是一群高素質且擁有豐富、專業經驗的建築防護者，他們致力於為建築項目提供全方位技術和咨詢服務。

技術中心內部設有展示區，展示各種建築防護材料和工法的應用示範，皆呈現出DAISIN大信的創新技術和解決方案，讓民眾能更直觀了解產品和服務。另外還展示出公司的歷史和發展軌跡，建築防護領域的專業知識和豐富經驗，以及與客戶合作的成功案例。透過這些展示，能更深入了解該公司的企業文化和價值觀。

此外，DAISIN大信台中建築防護技術中心也提供教育訓練給業界專業人士，超過60年累積豐富的經驗與Know-How集結而成的教育訓練教材，讓業界人士都能獲得最正確的知識。DAISIN大信台中建築防護技術中心期待能攜手建築界先進，共同推動台中地區建築防護行業的發展。詳情可查詢DAISIN大信台中建築防護技術中心：(04)2222-0619。

DAISIN大信台中建築防護技術中心地址：台中市西區五廊街12-1號