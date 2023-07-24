平均地權上路 建商北市4案聯賣出奇招

面對《平均地權條例》子法上路，房地產業者各出奇招的展開銷售策略，以台北市土地開發、危老重建、都市更新為主的亞伯土地開發，在2023年下半年採取「4案聯賣」的方式，在台北市信義區精華地段以「年輕人都買得起的信義計畫區生活圈」為號召，同時推出包括「亞伯信義雅晑」、「亞伯信義向山」、「亞伯信義頌」、「亞伯信義賦」4件精華地段的精緻建案，讓消費者能以輕鬆總價擁有台北市居住的尊榮。

亞伯土地開發秉持「深深的挖地、把根基安在磐石上」的務實精神，為住戶打造可安居樂業的住家及環境，並配合政府都市更新政策，共同促進都市土地有計劃再開發利用，復甦都市機能，改善居住環境、增進公共利益。透過土地價值極大化利用，締造與環境友善的綠色建築，因為珍惜土地、熟稔建築，所以，在個案建築規劃上積極推動免震宅、綠色建築，規劃綠色居家，綠化生活環境，為辛苦工作、事業有成的年輕人提供台北市綠化平價的小豪宅。

亞伯土地開發的「4案聯賣」都是位於台北市信義區，「亞伯信義向山」位於信義路六段63號，「亞伯信義雅晑」、「亞伯信義頌」、「亞伯信義賦」則都位於信義區不同區段，以尊重珍稀土地的自然紋理，將建築規劃與區域環境結合，由於亞伯土地開發特別重視建築結構的安全，4件個案都分別聘請專業的結構技師縝密的規劃，「亞伯信義頌」、「亞伯信義賦」更邀請日本知名織本構造做結構規劃，也加入了「日本OILES」的免震系統，讓建築安全規格更升級。

根據市場調查，亞伯土地開發的「4案聯賣」分屬「市府特區」與「永春特區」兩個精華地段，位於永吉路30巷富生公園附近的「亞伯信義雅晑」，屬於101信義生活圈，步行約3分鐘可以抵達捷運市府站，加上永吉路30巷的美食一條街，居住的民生機能相當完善。位於信義路6段63號的「亞伯信義向山」，同樣屬於101信義生活圈，步行約5分鐘就有捷運象山站，未來還有淡水信義線廣慈站，具備雙捷運的優勢地段，生活機能接近四獸山風景區，是「近都會、鄰綠憩」的市府特區優良居住地段。

亞伯土地開發「4案」位居信義計畫生活圈的精緻小宅。圖/業者提供

「亞伯信義頌」、「亞伯信義賦」分別位於雙永國小及永吉公園旁，屬於「永春特區」，「亞伯信義頌」採用日本OILES免震裝置，與超豪宅「陶朱隱園」同等級，結構設計則是聘請日本織本構造設計負責，基地正對雙永校園永久棟距，步行約3分鐘抵達捷運後山埤站。「亞伯信義賦」同樣採用日本OILES免震裝置，結構設計同樣是聘請日本織本構造設計負責，基地接近永吉公園，步行約6分鐘抵達捷運永春站。這兩個建案都位於生活機能完善的住宅區，擁有「生活宅」的優勢，距離捷運車站3-6分鐘的步行距離，也具備標準「捷運宅」的特質，是台北市優質地段好建案選擇。

台北市2020年「都更危老2.0」頒獎表揚10名績優危老重建推動師，亞伯土地開發就是其中一員，受到台北市政府的褒揚，代表了亞伯土地開發的專業及能力，這次亞伯土地開發「4案聯賣」具備稀有地段、鄰近捷運、免震住宅的產品特色，規劃10~22坪精緻格局，並將總價規劃在1,700~2,800萬元之間，讓年輕事業有成的消費者，能夠更輕鬆入主台北市信義區的鑲金門牌。