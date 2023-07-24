品牌建商限定「成人版的暑假作業」

8月2日起，由台中市影視發展基金會、台北金馬影展執行委員會合作主辦的「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」，將於台中大魯閣新時代威秀影城登場。

國聚建設邀請住戶觀賞《奧本海默》 探討核武研發背後故事

致力於建築文化視野、挖掘文化深度的品牌建商—國聚建設於今(22)日邀請台中市影視發展基金會林盈志執行長、《父後七日》劉梓潔導演與逢甲大學、中興大學人文學院學生與近200位國聚建設住戶，一同至影院觀賞英國名導克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)暑期強檔最新力作《奧本海默》(Oppenheimer)。透過鏡頭，探討二戰期間領導「曼哈頓計畫」團隊、研發核武的美國理論物理學家、原子彈之父—奧本海默的生平故事。

國聚建設聚焦歷史文化，觀賞《奧本海默》深度討論。圖/國聚建設提供

國聚建設擴大文化多樣性認識，打造全球視野的連結

國聚建設舉辦文化觀影活動，希望增進住戶對不同文化背景、觀點的了解和尊重，促進文化多樣性的認識；更與學術單位合作，將觀影與文化學習相結合，提供逢甲大學、中興大學人文學院學生更深入的學習體驗。也鼓勵住戶透過全球視野，建立起共鳴和連結，增進與文化之間的對話，進而推動社會的包容性和文化交流。

友善建築愛自行車：國聚建設與捷安特合作探索自行車文化

國聚建設以「友善」為企業核心文化，一向主打「友善建築」、「綠色生活」和「環境永續」議題，在去年(2022)與國家地理雜誌攜手合作野生動物路跑後，看見住戶對於戶外活動的喜愛；在今年的世界自行車日(6/3)首度與全球最大的自行車製造龍頭「巨大集團」旗下捷安特「自行車文化探索館」合作，帶領住戶認識自行車歷史沿革、VR體驗公路競賽，還有環繞式劇場、登山車越野連拍…等。參與的住戶李小姐表示：「家人都對自行車很有興趣，在館內的科學廳可讓小孩學習到自行車運轉的原理、結構、動力學；大人透過VR體驗車隊競賽和征服林道登山，感謝國聚建設辦理這樣的活動，讓一家人都可以獲得不同的體驗。」

綠色友善生活：國聚建設與捷安特攜手推廣自行車體驗。圖/國聚建設提供

國聚生活家：城市魅力社群，住戶共享多元活動

自2018年起，國聚建設以「國聚生活家」社群品牌，作為認識城市的媒介平台，希望帶領更多住戶認識台中不同的城市魅力；強調友善建築，不只是住宅本身，更是住宅所延伸出的社區總體營造價值。

隨著疫情趨緩，「國聚生活家」推出各類社區實體活動，開放報名都是場場秒殺，其中也包含與特力屋集團合作的手作活動以及前往神岡靝馬農場包場的馬術體驗。每場次都報名參加的住戶王先生表示：「很感謝國聚建設用心的籌備各項活動，帶著住戶走進人群，體驗各種不同的生活。」

國聚建設x國家地理：野生動物路跑 打造動物「FUN」城市

今年12月3日，國聚建設將再度與國家地理雜誌合作，於台中水湳中央公園舉辦野生動物路跑，共同打造動物「FUN」城市！透過活動凝聚住戶對於建商的歸屬感，創造出超越住宅本體的社區休閒生活服務，讓每位住戶都成為國聚代言人，也成為品牌的一大特色。