桃園大有特區熱銷建案 璟都劍橋風光上樑

「學區＋綠意＋機能」一次到位

從航空城、機捷到國泰置地廣場，讓桃園房市話題不斷，更因就業機會大幅提升、剛性需求增加，反應當前房市熱絡現況。而能夠輕鬆成家的指標建案，也成為許多小資族、小家庭或單身貴族們的首選標的。

大有特區為桃園高綠覆率地區，更有「桃園小天母」的美名，「璟都劍橋」座落於自然生態正核心，與桃林步道作伴、隨時享受綠意芬芳，更有放眼無邊的大有梯田公園，以共融式森林娛樂場為主題，打造親子在假日時光一同放電的安心場所，如今更成為網紅打卡景點，創造新興話題。

以親民價格結合自然與繁華，散步五分鐘可抵達全聯福利中心、黃昏市場，滿足日常生活選擇；下樓就到大有國中、大有國小，讓孩子每天都有充足睡眠，用完整的精神力快樂學習與成長，縮短通勤時間，也讓家長更加放心。

璟都劍橋上樑典禮隆重盛大。圖/業者提供

緊鄰小檜溪重劃區900米，省下房價買新車

深受矚目的小檜溪重劃區與大有特區相鄰，區域內房價早已站上5字頭，今年新案開價更是突破6字頭，而相鄰僅900米的大有特區房價於去年站穩3字頭、今年突破4字頭，和小檜溪每坪單價40、50萬元相比，是更加親民、更有競爭空間的選擇。「璟都劍橋」目前以單坪37~41萬、28~50坪3+1房為地區指標個案，其中所帶來的差價，更為小資族與小家庭省下一輛代步工具，因此躍升為成家首選標的。

「璟都」永久保修承諾，落實企業理念、打造完美居所

以企業永續經營為核心概念，讓每一位居住者讚不絕口的「永久保修」服務，是璟都品牌溫暖的承諾。不僅提供專屬APP的智慧一站式服務，從線上報修、工程進度查詢到最新建案等詳細資訊，都可輕鬆透過APP獲得協助。此案更以英國劍橋的生活風格為核心理念，規劃大器門廳、健身區、景觀區、休憩區等多元公共設施，以媲美星級飯店的生活體驗，打造大有特區首選的精品宅邸。