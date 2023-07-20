五大交通建設、台積電龍潭設廠 雙引擎牽動大溪房價破3字頭

若具備區域建設題材，一向為區域房市的強心針，尤其是與市區的交通連結，以及知名企業進駐，而桃園市大溪區正好有這兩大強項加持，也就是政府規劃的五大交通建設及台積電龍潭設廠，一改過去以傳統文化、豆干聞名的桃園大溪，將迎來就業與移居人口帶動房市蓬勃發展。

鄰近桃園市平鎮區與龍潭區的大溪區，近期最夯的話題，就是研議中的五大交通建設計畫，其中包括捷運綠線延伸大溪頂埔、國3銜接台66線增設系統交流道計畫、國3增設大鶯豐德交流道計畫、啟動板龍快速道路計畫以及增設埔頂轉運站等。這些交通建設的實施，將大大提升大溪的交通便捷性，為通勤族提供更便利的出行選擇，同時也縮短了大溪與週邊城市之間的距離，促進了區域間的交流和合作。

另一方面，台積電在龍潭設廠的消息也將對大溪的產業和居住就業市場產生重要影響。作為全球領先的半導體製造企業，台積電的設廠將吸引相關產業和企業群聚，形成產業聚集效應，進一步提升大溪的產業競爭力和創新能力。同時，龍潭科學園區的擴建也將帶來大量的就業機會，吸引人才流入該地區，為居民提供更多的就業和發展機會。

交通建設和台積電的設廠將為大溪帶來經濟和居住的變化，眼下區域房市行情上，屋齡較輕的住宅物件單價逐步往3字頭邁進，指標預售案「合雄豐韻」更已見逾30萬元的交易案，買盤看好度不脫地段與規畫具佳，基地位置在轉運站旁，行經國道3號，抵達新北三峽約10分鐘、土城約20分鐘，北北桃生活圈儼然成形。社區規劃上為一幢2棟建築，地上13層、地下3層，以2-3房、28-38坪為主，空間使用恰到好處，自住、置產兩相宜。而觀察台積電效益在新竹縣市、台中市、高雄市所掀起的房市熱潮，龍潭區、大溪區的帶動性備受期待，更增當前盤整進場，資產增值的房市利多。 https://www.youtube.com/watch?v=XhQYNMhq3pc