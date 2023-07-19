建築再進化 「THE精銳」8D垂直森林強吸14期矚目

以8D立體森林概念打造建築外觀的14期新案「THE精銳」，除延續品牌綠意奢華建築理念外，超大規模複層露臺更是台中市之最，深度展演自然奢華，建築體拔高20層，超越100%綠覆量體，立足在敦和段別墅群中，空間、視野都格外突出，新案亮眼外觀一出，就吸引品牌粉絲高度關注。

「THE精銳」行銷專案簡立凱分析，14期能規劃到20層以上超高樓層的案子並不多，以敦和段為例，區域主要為文教別墅特區，受限土地分割影響，開發商大多取得300至500坪的土地推別墅案，「大基地開發、超高樓層的大樓推案已經稀少，具備前兩者條件外，還能創造高綠覆、大造景的建案更是難得，諸多條件足以展現精銳在14期塑造垂直綠化建築的典範。」

據悉，「THE精銳」一案坐擁7座複層式露台，最大的竟有三層樓高，規模為台中首見，再加上主入口花園、頂樓花園，挑高處另規劃一片綠茵山坡、迴游步道，處處綠意不只為返家的住戶洗塵，透過設計，花園、步道、山坡間的巧妙落差，重啟一道專屬的運動路徑，而各種複層式露台因應高度，低中高樓層都將設置不一樣的庭園風格，也是期待在都市內的垂直森林建築中，能體現生態系的概念。

超前規劃、展現建築工藝、絕不重複，一向是精銳建設推案特色，致力讓建築與綠意完美融合，這樣的使命促使精銳建設透過建築，近六年已在台中打造兩座秋紅谷的綠意面積，而不只外觀要搶眼，內部細節也處處用心，此次「THE精銳」要在14期都會區種下一座8D立體森林，以綠意讓建築動起來，展現搖曳生姿的風采，諸多大膽的設計，更是考驗建築團隊的建築實力與品味，將再次呈現集設計與工藝於一身的建築亮點。

14期預售大樓新案「THE精銳」，建築外觀以8D立體森林概念打造。圖/業者提供

市場分析，高綠覆、低密度、低建蔽率、低容積，「三低一高」已是14期推案顯學，然而細節成就建築，品牌建商進軍14期重劃區，住家有花園已不夠看，還要有景觀、可遠眺，與「鄰」的距離成為重要關鍵。