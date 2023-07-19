10萬年來最熱夏天 企業用電量驚人上升

全球正經歷一場前所未有的氣候災難，根據記錄顯示，全球氣溫已經連續一週打破紀錄，這是10萬年以來最熱的日子。高溫的衝擊對人類、動植物和環境產生嚴重影響，科學家們一致指出全球暖化是這一切的根本原因，尤其是人類活動釋放的溫室氣體，因此企業在2050淨零排放及歐盟碳關稅衝擊下，將面臨史上最嚴峻考驗。

2050年淨零排放目標，代表著全球企業必須在30年內實現減少碳排放至幾乎零的目標，企業從根本上必須轉變經營模式，改善能源效率，投資並採用更可持續的生產和供應鏈管理，而歐盟在碳關稅的行動將對全球企業產生深遠的影響。未來進口到歐盟的產品將根據其碳足跡徵收的關稅，意味著企業必須證明其產品碳排放量低於標準，否則將面臨額外的成本負擔，對碳排放居亞洲前列的台灣來說，這可能會導致極大的競爭壓力和經濟損失，為了實現這目標，企業將必須大力減少能源消耗以減少碳排放，最佳解決方式在於結合科技和自然的力量。

這包括採用節能設備和技術，例如LED照明、智慧能源管理系統，尤其企業用電量最大的冷氣空調透過科技的應用可以改進能源效率，以最大程度地減少能源使用和浪費，而自然環境的生態系統，例如大量的綠化、種植樹木，均能有效吸收和儲存大量的碳，對於生物多樣性即可持續性的土地利用都有幫助，當然結合科技和自然的解方可以相輔相成，然而轉型伴隨巨大的投資和創新，對企業來說是個龐大的挑戰。

七月全球溫度飆至前所未有的紀錄，成為10萬年來最熱夏天。圖/業者提供

信義計畫區北延區的京華廣場頂級商辦園區，是一個具有解決企業綠色衝擊能力的綠色商辦，約3,000坪的生態景觀公園相融合，將綠色植被和生態景觀融入建築設計中。現場專案經理陳大中表示，未來商辦園區將以物業科技，協助企業進行團購綠電服務，並配置先進的水冷VRV（Variable Refrigerant Volume）空調系統，實現高效能和節能，京華廣場採用與101超高大樓同等級耐震鋼材SM570，光材料成本就多三成，提供現代化工作環境，體現對環境可持續性的關注，成為綠色商辦典範，鼓勵創新和環保，展現可永續成長的目標。