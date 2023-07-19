建國沿線豪宅輩出 睦月中小坪數卡位

非屬傳統豪宅地段的台北市建國高架軸線，近年來有多棟住宅案打破高架難寫天價的魔咒，包括建國南北路沿線的帝璽、東騰千里、宏盛帝寶、明日博、華固樂慕、信義聯勤，與坐落一巷秘境的老牌名宅圓頂世紀館，市民大道的敦南樞苑和潤泰敦峰，都成為吸引名流入住的台北豪宅案。預售新案「睦月」以2房23坪、3房41坪中小坪數切入建國南北路豪宅軸帶，坐擁1萬5千多坪建國啤酒廠文化園區首排視野，屬南京東路金融商圈腹地，以每坪價格135萬元卡位北市崛起中的豪宅軸線。

建國北路、建國啤酒廠第一排指標案「睦月」。

建國高架串聯建國花市、大安森林公園、市立圖書總館、空總「台灣當代實驗場」，市民大道則銜接台北雙子星、華山園區、建啤園區和將有24小時誠品落腳的松菸文創，「睦月」就在建國高與市民大道十字軸線交會核心。甲桂林廣告總經理陳衍豪認為，「軸線就是地段」不論房市如何東西翻轉、南北崛起，軸線Always是人流金流與商機的必經之路，所以「高架從來就不是問題！」要不然為什麼周董、江蕙會買信義聯勤，全球醫療用電燒刀製造女王大瓏企業董事長劉惠珍家族為什麼一口氣購入8戶帝璽，星宇航空董事長張國煒、華科董事長胡定吾為何獨鍾市民大道旁的敦南樞苑，因為「富豪置產從上帝視角的高度看城市，市民大道、建國南北路不是高架，而是軸線。

超豪宅案「信義聯勤」驗證建國高軸線價值，加公園綠地視野，能締造地產價值。圖/業者提供

仲介業者指出，高架沿線新案多將公設規劃在低樓層，由3、4樓以上的住宅層俯瞰，高架跟平面道路沒兩樣，且立體化的建國高也為沿線建築畫出開闊棟距，藉由串連多個核心商圈，成為台北的豪門金脈、名宅主場，還能直上一高二高旅行全台，並快速抵達桃園與松山機場國門。

曾創每坪299萬元天價的「信義聯勤」，是建國高架軸線價值代表，近一年成交均價都有230萬元水準，更早推出的「宏盛帝寶」更因釋出稀有，最新轉手價來到每坪250萬元，兩大指標豪宅分別擁有大安森林公園、空總舊址，「睦月」則是第一線獨佔1萬5千坪建國啤酒廠活化題材，同期新案還有建國高靜巷內的「新潤朗格」，規劃35~47坪、2-3房，開價約160萬元，在南京金融大道巷內與未來周邊都更案形成微型的金融商圈重劃街廓。