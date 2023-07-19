幸福驗屋推出「三師」顧問團隊 搶攻小資族驗屋市場

驗屋服務在國外已廣泛存在多年，但在台灣，消費者在購買新房時仍大多自行進行點交驗收。然而，疫情後隨著建商推案量爆增，消費者也逐漸開始傾向委託專業的驗屋公司進行驗收工作，近年來大力促成驗屋公司蓬勃發展的市場現象。

幸福驗屋共同創辦人在驗屋和地產業界已服務多年，他們深耕此領域，每當幫助屋主檢查出新房缺陷時，屋主都會滿懷感激不斷道謝。這些感動深深觸動著他們，因此他們相信每個行業都有其存在價值意義，而驗屋服務就是替客戶守護家的幸福。

出於對客戶幸福的承諾，因此幸福驗屋應運而生。幸福驗屋秉持著業界三大堅持，首創不拿建商廣告費、不收取建商任何的好處、不接受建商付費的驗屋案子，唯有如此才能確保驗屋公司的獨立性與客觀性。

幸福驗屋斥資聘請強大的「三師」顧問團隊，包含律師、建築師及電機技師等，除了讓客戶可以用最優惠的待遇享有相關服務之外，萬一遇到較麻煩的問題時，他們希望讓客戶知道，在驗收房屋過程中不會孤單一人，而是有幸福驗屋與他們並肩作戰。客戶可盡情享受新家竣工的喜悅，並放心將驗屋的工作交給幸福驗屋去完成。歡迎免費諮詢幸福驗屋： (02)7752-2506，或查詢幸福驗屋官網：https://bit.ly/3XPvWcV也可以讓客戶獲得更全面的協助。