台中建案突出 這幾件獲第29屆建築園冶獎

第29屆建築園冶獎評選出爐，台中市有數個大樓及建設公司總部獲獎。

北屯區的大樓案「總太聚作」基地面積近6000，僅使用1/3 建蔽率，社區景觀綠化面積達總綠覆率比例近70%，全區擁1800 坪造鎮規模的景觀範圍擁有前後院水循環生態溪流，並從環太東路退縮50米，讓基地綠地景觀延伸到基地前廍子溪水岸綠帶及南邊4950坪麗園公園。

台中市北屯區的大樓案「總太聚作」榮獲第29屆建築園冶獎，圖為公設的寵物清洗室。圖／業者提供

北屯區單元12建案「鉅虹水岸」開窗上採低檯度深窗設計，陽台以玻璃欄杆取代RC檯度，創造更為明亮室內空間，1樓地面層綠化綠化面積種植151棵喬木，沿街步道疏植櫸木，雙排式種植成林，社區並藉由水池、水瀑、天井、風廊、植樹阻絕輻射熱，配合誘導式通風來達到自然誘導式冷房的效果。

「鉅虹水岸岩」榮獲第29屆建築園冶獎，圖為中庭綠意實景照。圖／業者提供

漢宇建設企業總部「見築館」位於北屯，清水模搭配石材框架的外觀，1樓半戶外開放空間，退縮16米樹廊，讓光線和風能自由穿透建物，建物中心規劃「回」字型的天井微森林，種植 80 棵喬木和光臘樹，梯間特別選用實心透明玻璃磚引光入室。

晨禎營造、麗晨建設位於西區的總部大樓「丰二三」以清水模為主體，蜂窩式的外觀不僅象徵辛勤工作，更在每格蜂窩種植植栽，建物規劃空氣交換系統，同時還有太陽能發電、雨水回收再利用、電梯使用永磁馬達電力回升裝置等設備，將綠能結合再生能源。

晨禎營造企業總部榮獲第29屆建築園冶獎，圖為建築外觀的夜晚燈光。圖／業者提供

建築園冶獎自1995年創立至今，已邁入第29屆，由於是民間自發的建築運動，評選過程無需報名費、更不用贊助任何活動經費，透過公平公正的評選機制，作品得獎之後也不需支付額外費用。也因此，建築園冶獎的公信力更強大，吸引越來越多縣市、建案投身參與。本屆評選範圍擴及新北、宜蘭、花蓮、台東，幾乎已遍及全台，是台灣民間規模最大、最重要的建築獎項。

本屆建築園冶獎執行長黃瀚霆表示，近年隨著參與建築園冶獎的縣市、個案越來越多，代表建築園冶獎的初衷 「取法於自然，還諸於自然」獲得更多的迴響，不論是公、私部門或是社區營造，都希望民眾能享受大自然給予的風、光、水、綠，也樂見更多政府單位或民間建設加入建築園冶獎的行列，創造更多更宜居、更貼近自然的優秀作品。