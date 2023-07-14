金仲獎得主陳嘉教戰 頂尖房仲祕笈曝光

素有房仲奧斯卡稱譽的「金仲獎」將於9月於高雄市舉辦頒獎典禮。年紀輕在去年就勇奪金仲獎，並再榮獲最高獎項「評審團大獎」的住商不動產古亭店經紀人陳嘉，受到業界高度矚目。他特別分享自身經驗，認為擁有「誠實、同理心」，並有代書背景的專業知識，是拿下佳績的最重要關鍵。

「住商臺北城」合夥創辦人的陳嘉時常結合公司資源，積極對外推廣不動產交易安全，並上電視或公益講座上講解不動產專業知識。疫情期間，住商臺北城逆勢再擴展兩間分店，服務範圍已擴展至新北以及桃園，今年累積成交破百間房屋，相信未來能在業界持續創下亮眼成績。

陳嘉說道，由於上一代經營不動產公司，因此從小就將不動產業當作目標。大學便選讀法律系，專研不動產法律且考上不動產經紀人，畢業後也順利考取地政士執照，研究所則讀政治大學地政研究所，研究地政法規。一路上奮力向前，畢業後也選擇先進入地政士事務所，歷練代書資歷，再進入房仲業。但第一年表現相當不好，主因在於不知道如何上手，認為擔任房屋仲介相較於高專業性質的代書，需要學習更多與人們應對進退的方式。

令人意外的是，陳嘉只與房仲業磨合一年即大翻身，第二年便同時拿下成交王及業績冠軍的「雙冠王」榮銜，也曾創下一天售出三間房子的事蹟，表現出類拔萃。他分析，認為自己是抓住「工作祕笈」，第一是房仲業者得具備足夠市場知識，要了解房價及房市趨勢，以及熟悉各種不動產產品的獨特性，才能協助客戶做出正確的決定。第二，要加強專業技能，從業前三年每天下班及周末都會花時間，參加各種不動產專業課程增加技能。而當兩大要點都能靈活應用後，他也認為應該避免業界常會使用的「話術」，因為「唯有誠實，客戶才會長年跟隨」，當好、壞兩種訊息都完全告知，客戶才能更信任自己，因此降低許多交易糾紛。

而談起眾多業務員最擔心的交易糾紛，陳嘉也舉例，自己從業十年已成交數百間房，始終維持著「零」交易糾紛的紀錄，並且也曾利用自己當代書期間學得的專業知識，協助知名企業合法節省近3000萬元稅金，取得企業的信賴，成為自己的長期客戶。他表示，只要真正站在客戶立場，想出最佳解決方案，不旦能協助客戶完成目標，雙方還可能成為長久互助的夥伴，因此也可以常年保持成交王的好成績。