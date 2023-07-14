暑假到了！電費貴到爆　這款沙發竟能省一夏！?

小暑是傳統節氣中用來表示夏天到了、天氣開始變熱的指標；中央氣象局指出，未來十天在菲律賓東部海面將有兩個熱帶擾動，不排除下周晉升雙颱的可能性。而連日的高溫，以及午後雷陣雨猝不及防的來襲，不但使空氣悶熱濕黏，身上的暑氣也無處散去，著實令人難以忍受。

臺灣每到夏季，酷熱、濕黏的環境及逐年上升的溫度使得家家戶戶不得不開起冷氣，而昂貴的夏季電費也是涼爽過後荷包沉重的負擔，想追求涼爽又舒適的居家空間其實有更好的小撇步！擁有三十年製作沙發經驗的沙發先生家居執行長Paul Yang分享，客廳沙發是下班後第一個放鬆的空間，沙發表布選擇涼感布料，體感溫度有效降低2-5度，搭配冷氣、風扇，溫度既不必太低，又可以降低夏季電費驚人的開銷。

臺灣夏季高溫，環境濕黏、悶熱，氣溫連日飆破38℃，令人難以忍受。圖／業者提供

涼感布、機能涼感布是近年來深受臺灣消費者喜愛的布料，衍生的產品從外套、衣物到沙發、床墊都有，從熱賣程度可見其優秀的涼爽效果。

沙發先生家居全台9家線下體驗館，除款式豐富、功能多元外，專屬客製化項目齊全，從布料材質、機能性到顏色搭配等都可依消費者需求訂製；且全館沙發下訂後皆手工訂製，從木架結構訂製、五金零件組裝，到包覆泡棉、表布縫製，全程臺灣自家沙發工廠生產，鼓勵消費者至體驗館試坐、實際接觸再下訂，近期參觀人數隨氣溫升高而增加，館內寬敞、舒適，趁假日可至鄰近體驗館為家中選一組涼感布沙發度過舒適的夏天吧。

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