睡得飽散步上美校 「薇閣雲品」擄獲家長心

讓孩子天天睡到飽，一家人共同享早餐，家長再陪孩子輕鬆漫步到美國學校上課，相信這是許多父母夢寐以求的夢想。近年「康橋國際學校」擴校至林口，而校址為林口區東湖路1號的「新北市馬禮遜美國學校」則從台北市中正區遷校至此，佔地2.2公頃的校園採抗濕冷綠建築建造，讓學生能在同一校園從幼稚園一路升上高中，2020年校舍落成邀市長蒞臨剪綵，成為林口在地一大盛事。

踏上美制教育，未來可無縫接軌長春藤聯盟大學，猶如提早為孩子打開世界之窗，站上國際菁英圈，因此林口東湖路一帶吸引海歸派華人、國際菁英人士移居於此，尤其望子成龍的社會頂圈家長，考量就學便利性，積極在校園旁置產，與馬禮遜美國學校僅有2-3分鐘步行距離的「薇閣雲品」獨棟電梯別墅，正是備受關注社區之一。

「薇閣雲品」外觀造型汲取白派理念，讓S優雅弧線造型豐富建築表情。圖/業者提供

對街為「夏恩國際幼兒園」，距「新北市馬禮遜美國學校」僅2分鐘、具「康橋國際學校」僅5分鐘，「薇閣雲品」獨棟電梯別墅，有獨立不干擾、隱私安全、有天有地、有庭院與大車庫，居住空間吸引重視子女教育的父母購置，陪小孩14年教育成長，輕鬆上學零負擔，父母們更能專注心力於事業，可謂一舉多得，成為人生贏家。本案由最懂林口別墅生活的薇閣建設、冠宸建設所推出，薇閣建設、冠宸建設深耕林口，累積近二十年別墅住宅經驗，知名業績作品包括：藏綠、咏山水一二期、竹香園、雲川、雲鼎、雲軒、雲璽，更加貼近別墅主人居住需求。

在僅有十五席次的「薇閣雲品」中，擷取別墅居住規劃精華，戶戶獨棟獨院，獨立牆面隔開隱私視線，仍兼具採光通風的完善，每一棟別墅擁有獨立庭院，四層樓加上2個R層，包括五廳五房三車位，高度重視隱密性，不受左右鄰居噪音干擾，例如今年初發生的「隋棠鄰居事件」在這裡則可以避免發生。外觀造型汲取白派建築理念，打造白色S流線建築語彙，讓優雅弧線豐富別墅表情，空間規劃一次集合四種空間機能模式，包括：悠然闊居、運疇工作室、私人招待所、渡假生活，與一般別墅不同的是，「薇閣雲品」特別規劃AI 智慧安全24小時環控系統，搭配社區站崗保全，層層保護，安全固若城池，並配有物業管理、低溫冷藏垃圾集中處理設備等，沒有豪宅大樓的缺點，僅有豪宅大樓的優點，可說是林口別墅群中，最具大樓精神的尊榮型別墅社區。

尊榮的車道導引豪車駛入車庫，然而「薇閣雲品」地下車庫也可以是五星級家庭劇院。圖/業者提供

「薇閣雲品」從地下車庫空間設計，即上演視覺饗宴，從「舞台式LED燈光效果的車道」入口開始，彷彿穿越時光隧道，區隔裡外兩種空間，每一棟地下室可停二台豪車 (一樓庭院可再停一台)，戶戶配置電動車充電裝置，豪車旁偌大空間更可打造一座家庭劇院，背景是從一樓傾洩而下的七米高水瀑牆，點撥禪式意境，完善通風採光之巧妙佈局，讓原本的地下車庫不只有停車功能，而是一座別出心裁的私人招待所，媲美尊榮的五星級飯店包廂，由此見證薇閣建設、冠宸建設的用心與實力，深受美國學校家長青睞，以及台北市企業主遠避塵囂、隱密渡假養生的居住需求