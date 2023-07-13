「好感空間展」大台南會展中心盛大開幕

由佶士達展覽所主辦的「好感空間展」於今日7月13日隆重開幕，經臺南市經發局局長林榮川、臺南市文化局副局長陳修程、臺南市建築師公會理事長徐岩奇、富立建設董事長陳聰徙等多位貴賓出席剪綵典禮，並與台灣多位具有影響力設計師策展、新銳設計團隊合作，以一場挖掘國內外空間媒材為核心，將成為打破藝術展覽與商業展覽之間的邊界，並融入創作者想法，為展覽帶來創新價值。

臺南市經發局長林榮川參加開幕並上台致詞。圖/沈子翔

好感空間展將目標訂為一場被設計師需要的展覽，其獨特之處在於將多元的室內媒材、觀景植栽、原創家俱、以及未來的居住趨勢融為展覽內容，媒合上下游合作機會，展出四天，可以看到許多新生代建材品牌參與。上百家參展品牌以創新、環保和高品質聞名，並聚焦於「循環經濟、低碳綠能、智慧創新」三大主軸風格品來聯手展出可持續性的好感生活想像。參觀者將有機會了解這些品牌的背後製程、材料特性以及如何將它們應用於實際的建築和室內設計項目中。

而好感空間展不僅是一場空間材料展，更是一個充滿創意與靈感的設計交流平台。在這裡可以發掘到最新的設計趨勢和技術，探索到最具創新性的設計理念和實踐方法。這將是一個絕佳的機會，與業界專家、設計師和同好們互相交流，分享彼此的創意和經驗，展出四天期間亦規劃攜手17位國際級具影響力建築師、景觀設計師、結構大師、設計師接力講座。

「好感空間展」吸引許多貴賓蒞臨參觀。圖/沈子翔

而作為一場以挖掘國內外空間媒材為核心的跨界盛會，多樣化的材質應用與美學概念在展場交織湛現，為展覽帶來新的創意與價值。好感空間展將獨家呈現馬斯克的小房子計畫在臺灣實現的相應選擇。眾多年輕人開始追捧那些充滿創意和靈感的迷你屋，期待為自己打造新的「微型生活」，好感空間不僅止於在建築物裡，移步異景旨在移居便有新風景，體現現代人的生活風格。

前所未有的機會可親眼目睹巨型球幕，展出期間由台灣唯一專業球幕製造公司-宇建形象有限公司在現場快速打造直徑8m無縫拼接技術球幕，一般搭建需要花一周的組裝時間，為了本次展會克服許多技術上的問題以模組化的方式完成快速搭建，並以環繞音效加超大螢幕，觀影如同置身其中。