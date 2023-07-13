夢享家2壓軸2字頭 近亞灣、公園、校園為鄰

想要擁有景觀宅，不是富豪也能輕鬆圓夢，德旺建設為在前鎮區的大樓預售新案「夢享家2」，市中心最後壓軸2字頭房價，與亞洲新灣區做鄰居，輕鬆就能擁有海景、校園、公園景三大享受，受到講究生活品質的菁英換屋族的青睞。

前鎮亞洲新灣區重大建設匯聚，扮演著城市產業轉型重要關鍵地位，隨著5G AIoT創新園區、特貿三、前鎮科技軟體園區的開發招商推動，與亞灣各項場館、輕軌的啟用，區域開發逐漸飽和，也形成高級住宅聚落，房價也跟著水漲船高，單坪也上看40至50萬，距離亞洲新灣區僅十分鐘車程的「夢享家2」，卻還有難得的2字頭房價，隨著市中心土地漸稀少，區段價值持續上漲，未來增值可期。

飯店式風尚大廳(3D示意)。圖/業者提供

德旺建設「夢享家2」基地座落前鎮區興旺路與興化街口，市中心難得三面臨路方正基地。前方正臨30米興旺路，正對萬坪興仁森林公園以及興仁國中校園，一次擁有校園與公園景觀，周邊大多為透天聚落，形成周邊無遮蔽的視野棟距，採光景觀空間，造就「夢享家2」開闊棟距，高樓層即可擁亞灣海景，低樓層也能看校園、公園景，不用花費天價，也能享受市中心最珍貴的海景住宅生活。

「夢享家2」高坪配2~3房，坪數24~44坪，限量僅62席，戶戶建材標配櫻花牌整體廚具三機、HCG和成衛浴等，公設空間以紐約白派藝術為設計靈感，打造精品美學公設，純白風尚LOBBY、會議廳、時尚信箱區等等，營造出寬闊舒放的視覺感受，打造飯店品味夢想居宅，讓回家就像走進最美的精品飯店裡，德旺建設更提供五年防水保固，讓購屋更安心。

除了基地優勢與優質建築規劃外，交通與生活機能也相當便利，「夢享家2」坐擁十分鐘黃金生活圈，捷運R6站、輕軌C3站雙軌核心，一線即達SKM PARK、夢時代、輕鬆逛街購物，近鄰國道一號、高雄港、小港機場，掌握陸、海、空交通路網，出遊、出國都便利。周邊六所校園環繞，十五年完全學區，讓孩子從幼兒園到高中，輕鬆上學接送免煩惱；生活機能方面，車程約3分鐘可達全聯福利中心、4分鐘到達菜市場，滿足日常採買的需求，當市中心房價高不可攀，德旺「夢享家2」壓軸2字頭單價，就能輕鬆住近亞灣區，同時坐擁萬坪公園景觀與校園景，對追求高品質生活以及生活通勤效率的換屋族來說，更是市場稀有難尋的超高CP值產品。