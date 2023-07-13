獨有的國際氣度與城市氧度 民生社區有幸相薈

台北的精華地段中，有一個不朽的傳奇社區，更是高級住宅區的代表及商業金融的發展重鎮，商業區與住宅區彼此不干擾的存在，而敦化北路林蔭大道的奢綠給足了生活的氧氣，更是能直通國際機場，一里一公園能親子互動、散步，在都市中享受一片靜謚， 懂得深刻地品味生活，才能孕育優雅靈魂。

民生社區有別於台北市其他社區的車水馬龍、高樓大廈擁擠，這裡綠蔭如海，環境清幽，區內道路四通八達，捷運公車也鄰近機場區域與國際接軌，因此許多文化人、創意人、教授甚至是藝術工作者聚集居住的地方，如：知名作家愛亞、建築文人阮慶岳的老家、一線明星阮經天、陳柏霖、張孝全等，都喜歡這種鬧中取靜，生活機能佳的地方。值得一提的是，這裡更是全球第四大電腦公司宏碁企業施振榮成長與創業的發源地，從新中街的小小公寓裡到現在 4.06億美金品牌價值，正是民生社區特有的環境熏陶下，豐富了創意思維，給予了創作的天地。

「幸薈」是隱身於繁華街道中，於台塑集團總部後方靜巷，正式敦化北路林蔭大道上的「名人巷」的核心位置，因優質居住靜巷，鄰近松山機場對於台商企業主有充足的地利之便，國際化願景，創造出世界的高度與氣度，由於當地開發的早，在一開始整體空間裏規劃了許多公園綠地，種下了沿路的樹木，幾十年過去，這已是綠樹成蔭，自成一格的一方靜處，在台北這座如今到處都是高樓大廈、霓裳燈紅的都市叢林裏，有獨樹一格的城市氧度，生活在這裡是其他地區沒有的風情萬種。

「幸薈」的現場專案林桄毅指出， 民生社區大部份的房子都較老舊，幸薈是由皇翔建設投資興建、李天鐸設計，規劃坪數在38~40坪，且成屋銷售即刻能入住，也是民生社區少有的新大樓，鄰近地區充滿異國料理或各種小吃，想逛百貨公司、精品名店一應俱全，離機場、小巨蛋相對近，加上台塑的都更計劃加值下，未來無可限量。何況房子買來就用來居住與生活，而民生社區是位於台北精華地段，卻同時又能享有一片綠意盎然的特性，這一點是台北市其他地方很難擁有的獨特環境，以便利性、生活氛圍更勝天母。

幸薈由皇翔建設投資興建，成屋即刻可入住，外觀低調華麗的大地色系。圖/業者提供

民生社區位於商業地段核心，但靜巷內卻享有純住宅環境，美式聚落的規劃尤其特別，早期規劃給公教人員住宅，居民水準高，另外，根據世界衛生組織「健康城市指標」指出，15分鐘徒步範圍內，平均每人應至少享有近3坪的綠地，而⺠生社區共有25座公園，一里一公園綠蔭從不缺席使得生活步調很容易就慢下來，公園不僅凝萃著一座城市的精神，更體現著高品質的生活價值。有些地方越老越值錢，如在上海的人眼裡，出門見梧桐，才是生活的真味道，因此上海徐家匯的地段行情也反應在價格上，而台灣則以民生社區為優，故吸引不少事業有成的換屋族，聚集最懂生活的人，生活將會越來越有味道。