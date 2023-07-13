層峰視界精鑄鼓山 珍稀4字頭入主70坪輕豪宅

高雄珍稀藝文街廓，雙語教育為下一代佈局未來

高雄美術館特區享有南台灣絕無僅有的藝文街廓以及41公頃廣闊的都心綠肺，生活圈以內惟埤文化園區為核心，園區內設有市立美術館、內惟藝術中心、兒童美術館等全齡化藝文設施，形成蘊含人文素養的國際級街廓。美術館特區內則有六座雙語幼兒園，區段學區為中山國小、七賢國中，皆是於今年列入總量管制的明星雙語學校，為下一代搶先佈局藝術薰陶與國際視野前景。

圖/業者提供

坐擁南美術館機能核心，豐沛生活散步即抵

高雄美術館被視為南台灣最具藝術涵養及人文生活住宅區，區段消費機能集中於青海路商圈，各大連鎖企業如全聯、星巴克、路易莎、肯德基等皆已進駐，打造同時蘊涵公園綠地、大眾運輸、日常機能、明星學區與藝術建設匯聚的核心生活圈。散步300公尺內，即能抵達區段周邊的交通建設，如馬卡道路中增設的台鐵美術館站，美術館路的內惟藝術中心、美術館與聯合醫院3做輕軌站通車，輕軌更與高鐵左營站串聯，規劃完善交通路網。素有「都心綠肺」美稱，佔地41公頃的美術公園，與「謙翠」僅100公尺，步行就到的距離，更可享受內惟埤文化園區中的多項藝術建設。

高雄在地建商「協勝發」為鋼鐵起家、傳承三代經驗與實力，在美術館特區推出成屋建案「謙翠」。圖/業者提供

協勝發鋼鐵起家，高規格制震鑄29層地標成屋

高雄在地建商「協勝發」為鋼鐵起家、傳承三代經驗與實力，在美術館特區推出成屋建案「謙翠」，以29層遼闊視野對望內惟埤文化園區41公頃美術公園，其著重結構安全、健康住宅，嚴選日本第一制震品牌「住友制震系統」與BWT淨水系統，打造美術館特區珍稀成屋。透過無可取代的燙金地段，以獨特選地哲學、教育薈萃的國際街廓，結合品牌真實力，規劃美術館特區地標建築，並以市場最稀缺換屋型格局，躍升區段最受矚目指標案。