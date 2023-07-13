留美室內設計師溫硯萍改造哈瑪星百年老屋　潤物設計Artelier工作室慶開幕

畢業於美國芝加哥藝術學院建築系的（Yen-Ping Wen ）設計師，於2020年回台灣後，選擇回到故鄉高雄，深耕地方歷史，推廣美學文化。近期溫硯萍設計師在哈瑪星的百年日式老屋開設潤物設計Artelier藝文工作室，並於日前舉行開幕茶會 。

代表藝術、設計、青年、文史等領域人士熱情出席潤物設計Artelier工作室開幕活動。圖／溫硯萍提供

「潤物設計Artelier」開幕當天，高雄市政府青年局張以理局長、打狗文史再興會社駱國賓理事長、屋主郭晏緹、學者陳坤毅、南濤畫會理事長吳玉琴共襄盛舉，現場匯集藝術、設計、青年、文史人士共同交流。

位在哈瑪星捷興二街的「潤物設計Artelier」藝文工作室，原址曾是日治時期佐佐木商店高雄支店的辦公室，這棟白色老屋興建於1929年，目前屋主是郭晏緹(打狗文史再興會社前理事長)，老屋原本在2012年要拆除，而後在郭晏緹和鄰居及文史工作者們一同挺身而出，得以免於被拆除。如今，在溫硯萍的悉心改造下，除了巧妙地讓新與舊的紋理並存，並賦予老屋新的生命。

工作室空間局部保留歷史風貌，巧妙讓新與舊的紋理並存。圖／溫硯萍提供提供

溫硯萍從事室內及建築設計多年，曾在台北、芝加哥及高雄參與過多項設計規劃案，除了商業空間設計、住宅設計，亦有公共工程規劃設計。去(111)年，溫硯萍協助「回春國術館」第三代轉型老屋，打造結合東西美學的「回春青草茶」餐飲空間，延續青草茶文化的在地傳承。112年成立「潤物設計Artelier」，期許如同春雨一樣逐漸浸潤成長的土地。



溫硯萍設計師表示，高雄是工業城市發展而起，從日本時代的築港工程填海造陸，有了哈瑪星，隨著城市發展，可以看到新與舊的紋理，早期建築有細緻的工藝及工法，我們應該多加保留。溫硯萍設計師也期待更多民眾有機會深入了解生活周遭的建築美學。



溫硯萍說，就像台灣的包容性一樣，有著不同的聲音及視角，因此「潤物設計Artelier」這個空間也樂意接納各種可能性的發生。