北市頂辦A辦將邁入海量供給 建商靠一優勢「殺出重圍」

商仲業者近期陸續公布Q2商用不動產趨勢，整體買氣回溫，但面對北市A辦在數年後將邁入海量供給，預料目前「求過於供」的態勢將被翻轉，不過建商仍充滿信心，直言地段決定價格和增值空間，無論是投資型業主或自用型業主，都想買一個有增值前景商辦，若再加上完善的商業配套服務，將如同一匹黑馬竄出不景氣的重圍，獲得青睞。

華人首富李嘉誠曾說，決定房地產價值的因素，第一是地段、第二是地段、第三還是地段；顯示「地段」是房地產最大的賣點，因為好的地段不只擁有便捷的交通網路和生活機能，價格也最不容易因市場景氣而浮動，房產的增值源於土地的增值，位於城市核心的土地更是稀缺，相對來說，增值的空間更大，所以考量商辦是否具投資和購買價值的第一考量，就是其是否位於城市核心區。

「環境」也是商辦企業主考慮的要件，包括平面配置、空調系統、車位設計是否合理、結構佈局是否適用、採光通風是否良好，乃至於商業配套、物業管理、辦公文化環境營造等，都需要逐一檢視。此外，「服務」更是重中之重，相較於傳統商辦僅提供保潔、保安、保修的三保服務，頂辦及A辦更能符合國際化的世界潮流，包括環境優化ㄧ一符合ESG的環境、綠建築、團購綠電憑證等，還有科技化的物業管理，隨著社會的發展和人們辦公環境的改善，辦公智能化、自動化也是頂辦及A辦不可少的因素，現今商辦大樓投資者的新金礦，就是瞄準種種利好的因素投入資金，長期獲利。

負責京華廣場頂級商辦園區銷售的威京國際行銷經理陳大中指出，京華廣場最大優勢就是地段，除居於台北市信義計畫區北延之精華區域，並坐擁「1機2快3捷」的便捷路網，開車10分鐘到松山機場國際、2分鐘上市民高架、5分鐘到環東大道，串連東西區軸心，透過步行及YouBike接駁，輕鬆抵達南京三民站、市府站、國父紀念館站，同仁上下班方便，搭乘大眾運輸工具來通勤，還能減少碳足跡。

在服務上，京華廣場規劃多媒體多功能國際會議中心，提供完整的商務配套服務，以解決現今企業會議及會展空間嚴重不足的問題；在科技上，軟硬體皆除規劃目前最新技術，亦保留擴充空間，以接納更新科技。陳大中表示，北市A級頂辦的租售價格攀升，精華區老舊商辦投入危老改建，企業汰舊換新、新企業擴張供不應求，而京華廣場將對商圈帶來區位價值鏈的重整，勢必對市場帶來新一波的改變。