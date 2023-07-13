捷運紅線讓利大案「山河帝寶」

近期捷運信義淡水線、紅樹林站約5分鐘步行距離的2,800坪大基地開發預售案「山河帝寶」，在網路房市論壇掀起不少討論，該案總戶數374戶，為12至45坪的1至4房格局，社區擁有2,000坪歐式噴泉花園，在520檔期開案後、至今一個半月內，已低調銷售200戶，強打「最低1,080萬元起，買捷運景觀2房」吸引北市自住、換屋族討論。全案規劃有千坪皇家花園、歐式噴水池，營造不輸仁愛帝寶濃濃的歐風貴族莊園氛圍，完善的休閒規劃、天天享受南法渡假風情，到家就像住進歐洲度假村。

現場銷售的甲山林廣告區主委許茂諺透露，該案搶手的關鍵從客戶嘴巴裡說出來的最真實，因為連客戶都說「捷運旁的山河帝寶太便宜了！」、「這種價格進場，未來北士科發展起來，山河帝寶以後鐵定會幫我賺錢！」

台北捷運紅線房價行情圖。圖/業者提供

對比高貴房價的鑽石捷運紅線上、信義計畫區豪宅單價來到220-250萬行情，大安森林公園站周邊生活圈扣除「元利信義聯勤」、「勤美璞真」等超級豪宅案外，橫跨大安區與中正區的一般住宅預售案也多有170-200萬間的單價水準，位於臺大醫院站博愛特區周邊的住宅也多有150-180萬的身價，北車雙子星則已來到150萬元行情，接著紅線進入中山區後預售案也站穩130-150萬，到了去年最紅的北士科一帶眾多推案潮創出每坪120萬起的區域房價共識，北投站生活圈頻頻挑戰百萬行情，連接華碩關渡科技園區最高成交價也到78萬，來到新北第一環的竹圍、紅樹林，就這2站還有4字頭預售新案可以買。

山河帝寶樣品屋。圖/業者提供

「山河帝寶」前有淡水河景及觀音山景、後有大屯山景，完全名符其實的「山河帝寶」。為什麼叫帝寶？正是因為推出該案的開發商甲山林正是仁愛路豪宅宏盛帝寶的推手，擅長大型基地、莊園型大社區、多元豐富公設產品的規劃，在宏盛帝寶後，在全台推出不少「買得起的帝寶人生」概念大型社區開發案，在首購剛需熱區復刻帝寶級的規劃與建材規格，讓北台灣購屋族「第一次買房就住帝寶！」

很多購屋族會問「什麼樣的房子最適合自住？」甲山林廣告區主委許茂諺建議，選房要掌握4大關鍵：第一買在捷運站走路5分鐘路程附近，第二挑令人安心的建設品牌，第三評估區域產業發展或政府是否投入重大建設，第四點最重要，「總價要買得起」，最好相較周邊行情有1成多的讓利空間，用比同期同區同級產品再低一些些的價格進場，未來在同樣的增值趨勢下，賺得就是比別人多。