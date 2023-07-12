KOHLER 150週年特展業界齊按讚

三大時間軸、七大展區演繹全球衛浴進化史

將科技與工藝完美結合的美國百年衛浴品牌­KOHLER邁入150週年，全球以「Come All Creators」展開全年慶祝活動，邀請美國藝術家 Daniel Arsham打造150 週年創意標識，更攜手四位創作者推出「週年限量藝術家系列」，展現品牌「不畏顛覆傳統」和「大膽創新」融合一體的精神。台北體驗館店於6/19-6/20以「Come All Creators」 為號召，透過「過去」、「現在」及「未來」三大時間軸，以「週年限定藝術家系列」、「復刻色衛浴」、「智能未來」及「在地創作者」等七大展區演繹150年來不斷追求突破的品牌精神，未來也將攜手更多創造者共同塑造下個 150 年。現場展出為日常儀式感帶來美感的而推出的「週年限量藝術家系列」最新創作，美國街頭藝術家Elle以精緻抽象背景為底，生動呈現花卉圖騰的全球限量產品！而集結智慧功能及流線設計的黑色方形智能馬桶Numi 2.0更首度在台亮相，此外，由全球消費者票選出珍藏的經典色彩「春意綠」及「杏桃色」更復刻重現，使經典永不褪色，KOHLER 150週年特展完美展現品牌對藝術與工藝創作的堅持與未來無限的想像！

KOHLER 150週年主視覺。圖/業者提供

「Come All Creators」特展以三大時間軸、七大展區探索KOHLER 150週年歷史

為展現品牌顛覆傳統的行動力和創造精神，KOHLER以「Come All Creators」為主題號召並鼓勵所有人勇於創作。KOHLER特別邀請以虛擬廢墟風格聞名的Daniel Arsham創作了150週年創意標識。台北體驗館以「過去」、「現在」及「未來」三大時間軸展示KOHLER 過去150週年經典傳奇歷史及邁向下一個150年的願景。「過去」區透過「品牌歷史」、「經典海報」及「復刻色衛浴」三區帶領消費者深入了解品牌及衛浴演進史，「現在」區則是以藝術家創作為核心，實體展示「週年限定藝術家系列」、「沉浸式體驗」及「在地創作者工坊」三區感受藝術家的創造力！「未來」區透過「Numi 2.0」讓消費者親身體驗最新科技與工藝設計的黑色方形智能馬桶。

疫情帶動衛浴設備銷售 KOHLER浴室鏡櫃及浴櫃銷售成長近30%

KOHLER成立以來不斷在廚房及衛浴產品上聆聽消費者需求，並大膽嘗試與創作，對此KOHLER全球廚房衛浴集團總裁 Larry Yuen表示：「顛覆傳統的行動力及創造精神一直都是我們想帶給消費者的核心理念，在慶祝150週年之際，透過與科技結合的新品持續帶領大家前進、復刻經典產品向經典致敬，也邀請各國藝術家在產品上創作，現在我們要鼓勵熱情的消費者加入我們創作的行列，跟著我們一起大膽前進！」他也提到台灣在疫情期間，消費者因為居家時間長，再加上高房價帶動的小坪數建案熱潮，兼具多功能、美觀且能極大化收納空間浴室鏡櫃及浴櫃需求，連續兩年皆超過28%的成長，相信隨著全球消費者更重視生活周邊的一切，KOHLER看好後疫情時代發展，持續推出兼具美型與功能性的創新產品，將衛浴空間成為居家美學的延伸，提升日常幸福感。

獲得2020 CES創新獎、黑色方形全自動智能馬桶Numi 2.0全台首次亮相

「未來」區展現KOHLER 突破想像的未來！Numi2.0為第一座黑色方形設計的智能馬桶，結合了個人化清潔、LED 氛圍光源、環繞藍芽音響及網路語音控制，為消費者提供智能家居體驗的新選擇！自動開關蓋、烘乾模式、可調式加溫座圈和UV殺菌噴嘴功能，更曾獲得美國國際消費電子展2020 CES創新獎的殊榮。特展期間也將首度引進3座Numi 2.0，邀請觀展者一同體驗這款具備工藝與科技的頂級智能馬桶。

KOHELR官方網站: https://www.kohler.com.tw/

KOHLER官方旗艦店: https://shop.kohler.com.tw/

KOHLER台灣FACEBOOK: KohlerTaiwan

KOHLER台灣官方LINE: Kohler TW

KOHLER 台北體驗館(預約制) 台北市中山區松江路148號1樓 （02）2511-9928