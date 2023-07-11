成為立軒迷 擁有品味生活的夢想清單

真正好的建築，不只要為城市帶來經典風景，更必須能引領居住者擁有更好的生活豐景。立軒建設深耕林口，一路以來成功用建築擘劃林口天際，對美學的極度講究，以及對維美的極致堅持，已在林口掀起一陣陣「立軒迷」強大風潮！近來，立軒建設更進一步走入生活本質，將優雅完全落實到每一位立軒迷的居住方式，創造出與其他建商全然不同的風華感動。

對建築外觀語彙與空間尺度的細膩執著，從色調、紋理、佈局、動線到燈光，只要走進立軒建築，就能明白對立軒而言，空間已不只是純粹硬體表現，而是從回家開始，展開一連串優美生活的風采儀式，姿態將會隨器度而轉，身段也隨方寸而展，這正是立軒建築的強烈魅力，是讓立軒迷流連忘返的原因，而立軒積極導入生活型態的精緻氣息，更是讓更多人成為立軒迷的關鍵。

不定期舉辦精緻生活節活動，從花藝、藝術、到親子手作課程，立軒建設不間斷引入品味的趨勢流行，進而領銜專屬立軒的漫活體驗，逐步成型不同以往的居住時光，同時也營造出極為獨特的風尚優活，並演繹出他人無法複製的高端時尚生活樣貌。

如今，「立軒迷」已成為林口懂過好生活的菁英代名詞，更慢慢朝著上流位階的象徵前進，立軒建築也從許多居住者人生的夢想清單上，成為必然達成的目標；立軒建設始終堅持，來著好品味，來過好生活，且此初心不忘、初衷不改，「精緻、維美、永續」，將繼續讓立軒在未來每一件作品裡，敘寫驚豔，且突破極限，創寫全新立軒迷的美好時代。