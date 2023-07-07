桃園拼都更 「正光路公辦都更案」開工

張善政市長指出本案基地早期為警察宿舍，經過多年與地方的協調溝通，市府將協助17戶警眷戶於更新期間安置於中路一號社宅，待更新後再重新搬回品質更好的警政大樓職務宿舍。

桃園市長張善政今（7）日上午前往桃園區，出席「正光路公辦都更開工典禮暨機關採購廉政平台啟動儀式」，張市長表示，「正光路公辦都更案」預計興建2棟可提供255戶的社會住宅，以及1棟提供警察同仁良好辦公環境的警政大樓，同時也將協助打通正光路71巷瓶頸道路，改善當地交通及周圍環境空間，打造社區新亮點，目標於116年上旬完工。此外，市府也跨域合作成立「機關採購廉政平台」，打造安心透明的履約環境，公務人員不僅可秉持公務操守，執行公務更可不受外力干擾，進一步保障工程品質，張善政表示，桃園多數社宅兼具高品質及實用性，同時也開放托幼、關懷據點、活動中心等使用，品質受到民眾肯定，期待未來每一個社宅都能持續維持高水準，讓桃園更為宜居。

預計116年完工 啟動廉政平台保障工程品質

法務部廉政署副署長沈鳳樑表示，105年起廉政署以跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督等4大做法推動「機關採購廉政平台」，目前在桃園有桃園航空城區段徵收工程、捷運土地開發案以及今日開工的正光路公辦都更案3大合作案，實施成果也深獲各界肯定，未來廉政署會持續結合各界力量，精進完備反貪腐的法令，讓台灣廉政更上層樓。



台灣桃園地方檢察署檢察長俞秀端表示，市府推動「正光路公辦都更案」不僅可改變市容，呈現嶄新面貌，另可透過「機關採購廉政平台」結合不同領域的專業意見，解決工程中遇到的各項問題，同時資訊透明公開化，也能免除民眾疑慮，讓公務員更能夠勇於任事，廠商能無後顧之憂地推進工程，提供更好品質，她與桃園地檢署也都會是公務員最堅強的後盾。



桃園市住宅發展處長莊敬權表示，公辦都更一直是市府積極推動的政策，目前於桃園及中壢區已累積5案，不同前4案以招商方式辦理，「正光路公辦都更案」面積達9,154.60平方公尺，公有土地約9成，是市府首件直接編列預算主導辦理，可保留更多完整公有地，並以116年上旬完工為目標，莊處長指出，本案建築規劃採綠建築、智慧建築、無障礙住宅建築標章及耐震標章，預計興建2棟17層社會住宅，提供255戶，以及1棟16層警政大樓，未來將提供警察局及其所屬交通大隊、少年隊、婦幼警察隊及家防中心等單位進駐，規劃上將留設大面積開放空間及人行步道，提供周遭民眾休憩的場所。

為了確保本案公共工程如期如質完工，除了市府原有的督導機制外，本次特別成立「機關採購廉政平台」，邀請檢察署、廉政署、調查機關及外部專家學者、公民團體等參與本案，建立跨域溝通管道，也秉持資訊透明公開精神，藉此排除外部勢力的不當干預，營造公務員勇於任事的環境，而能專心、安心執行公務。今日包括市議員黃家齊、法務部廉政署副署長沈鳳樑、內政部營建署主任秘書朱慶倫、台灣桃園地方檢察署檢察長俞秀端、法務部調查局桃園市調查處長李文義、桃園市副市長王明鉅、市府政風處長許志雲、警察局長吳坤旭、都發局副局長歐政一、住宅發展處長莊敬權、桃園區長陳玉明、桃園市社會住宅服務中心執行長彭程、桃園市不動產估價師公會理事長趙基榮、台灣透眀組織協會副執行長廖興中、台聯工程顧問股份有限公司董事長柯鎮洋、財團法人都市更新研究發展基金會執行長丁致成、大成工程股份有限公司董事長張榮田、總經理侯牧村均一同出席活動。