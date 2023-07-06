「好感空間展」眾多設計師參與策展7月13日登場

由佶士達展覽主辦的「好感空間展」將於7月13日至16日在大台南會展中心舉辦，由台灣多位具有影響力設計師策展、新銳設計團隊合作，並以一場挖掘國內外空間媒材為核心，該展受經濟部國貿局指導，展出預計吸引超過100家以上新進品牌、預計超過30,000參觀人次、延伸商機高達5億。

好感空間展將目標訂為一場被設計師需要的展覽，其獨特之處在於將多元的室內媒材、觀景植栽、原創家俱、以及未來的居住趨勢融為展覽內容，媒合上下游合作機會，展出四天，可以看到許多新生代建材品牌參與。上百家參展品牌以創新、環保和高品質聞名。參觀者將有機會了解這些品牌的背後製程、材料特性以及如何將它們應用於實際的建築和室內設計項目中。

「材料是溝通的語言」好感空間展目標成為一場被設計師需要的展覽，其獨特之處在於將多元的室內媒材、觀景植栽、原創家俱、以及未來的居住趨勢融為展覽內容，媒合上下游合作機會，展出四天，可以看到許多新生代建材品牌參與。上百家參展品牌以創新、環保和高品質聞名。參觀者將有機會了解這些品牌的背後製程、材料特性以及如何將它們應用於實際的建築和室內設計項目中。

好感空間展不僅是一場空間材料展，更是一個充滿創意與靈感的設計交流平台。在這裡可以發掘到最新的設計趨勢和技術，探索到最具創新性的設計理念和實踐方法。這將是一個絕佳的機會，與業界專家、設計師和同好們互相交流，分享彼此的創意和經驗，展出四天期間亦規劃攜手17位國際級具影響力建築師、景觀設計師、結構大師、設計師接力講座。

而作為一場以挖掘國內外空間媒材為核心的跨界盛會，多樣化的材質應用與美學概念在展場交織湛現，為展覽帶來新的創意與價值。好感空間展將獨家呈現馬斯克的小房子計畫在臺灣實現的相應選擇。眾多年輕人開始追捧那些充滿創意和靈感的迷你屋，期待為自己打造新的「微型生活」，好感空間不僅止於在建築物裡，移步異景旨在移居便有新風景，體現現代人的生活風格。

前所未有的機會可親眼目睹巨型球幕，展出期間由台灣唯一專業球幕製造公司-宇建形象有限公司在現場快速打造直徑8m無縫拼接技術球幕，一般搭建需要花一周的組裝時間，為了本次展會克服許多技術上的問題以模組化的方式完成快速搭建，並以環繞音效加超大螢幕，觀影如同置身其中。